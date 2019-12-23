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Лукашенко: Беларусь готова развивать интеграцию с Россией, сохраняя суверенитет
24.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Развитие союзных отношений не влечет за собой утрату суверенитета. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Мы сейчас продвигаем ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси. Что такое суверенитет? Это власть над территорией. У нас есть границы, в России есть границы, власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь. Что касается современного момента по интеграционным вопросам: есть так называемая 31-я карта. Это план строительства наднациональных органов», – сказал глава государства.
Белорусский лидер подчеркнул, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.
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Белорусский лидер подчеркнул, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе.
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