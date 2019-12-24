В сфере особого внимания: строительство и обновление – семейный детский дом, 45 станций обезжелезивания, современная больница в Островце, замки Гродненщины

Источник материала: Полымя

Готовность объектов, которые откроются в преддверии Нового года и в первые месяцы наступающего 2020-го, стала основной темой оперативного совещания в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.





– К праздникам в регионе стало традицией торжественно открывать новые и обновленные объекты, – подчеркнул губернатор. – Нынешний год – не исключение. Под его занавес завершается ряд значимых для области и полезных для людей проектов.

Так, в областном центре 30 декабря примет новоселов очередной детский дом семейного типа. Он расположен на улице Волковича, рядом с другими такими же домами – это место в СМИ уже назвали кварталом доброты.

В нынешнем году в области реализовано еще одно очень важное для людей дело – построено рекордно большое число станций обезжелезивания воды. Такие станции в рамках подпрограммы «Чистая вода» появились в 45 населенных пунктах Гродненщины, что существенно повышает качество воды для населения. В 2020 году реализация подпрограммы «Чистая вода» продолжится.

На завершающем этапе масштабный проект в Островце. Здесь в ближайшее время откроется первая очередь многофункционального медицинского комплекса – одного из самых крупных и самых современных в районах страны. Здесь будут работать филиалы кафедр высших медицинских учебных заведений.

По итогам ввода всех корпусов будет создано 14 межрайонных и межобластных отделений. Их оснащение позволит оказывать медицинские услуги высочайшего качества, как в плане диагностики, так и лечения пациентов не только Островецкого, но и других районов.

Активно идет на Гродненщине реконструкция объектов культурного наследия, работы продолжатся и в новом году. Так, на глазах изменяет облик Старый замок в Гродно. В рамках первой очереди идут работы на въездной башне, каменице, галерее, средней башне и мерной избе.

Вторая очередь реконструкции коснется непосредственно дворца. Предварительно будут выполнены предпроектные работы, включающие археологические исследования, обмеры и зондажи снаружи и внутри замка.

Ведутся реставрационно-восстановительные работы на северной башне Гольшанского замка и благоустройство территории. В 2020 году обновление также будет продолжено и в Кревском замке.

Источник: grodnonews.by

Текст: Лилия НОВИЦКАЯ