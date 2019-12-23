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Макс Корж показал тот самый концерт в Перми, который тушили пожарные
Источник материала: Tut.by
Белорусский рэпер Макс Корж опубликовал видео с концерта в Перми, который пришлось тушить пожарным. Ролик появился на YouTube-канале музыканта.
На концерте Макса Коржа 13 декабря в Перми множество его фанатов одновременно зажгли фаеры. Чтобы предотвратить пожар, на танцполе появились спасатели, которые стали поливать посетителей водой (на видео отметки 0:39 и 3:37). Белорус при этом продолжал петь, а позже у фанатов случилась потасовка с охраной.
В ролике, что опубликовал артист, помимо прочего есть еще несколько мини-интервью девушек из числа фанбазы Коржа, которые пострадали в
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На концерте Макса Коржа 13 декабря в Перми множество его фанатов одновременно зажгли фаеры. Чтобы предотвратить пожар, на танцполе появились спасатели, которые...
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