Макс Корж показал тот самый концерт в Перми, который тушили пожарные

Источник материала: Tut.by

Белорусский рэпер Макс Корж опубликовал видео с концерта в Перми, который пришлось тушить пожарным. Ролик появился на YouTube-канале музыканта.

На концерте Макса Коржа 13 декабря в Перми множество его фанатов одновременно зажгли фаеры. Чтобы предотвратить пожар, на танцполе появились спасатели, которые стали поливать посетителей водой (на видео отметки 0:39 и 3:37). Белорус при этом продолжал петь, а позже у фанатов случилась потасовка с охраной.

В ролике, что опубликовал артист, помимо прочего есть еще несколько мини-интервью девушек из числа фанбазы Коржа, которые пострадали в аварии после концерта . Известно, что автобус с 53 пассажирами перевернулся, когда возвращался из Перми в Екатеринбург — водитель уснул. Сейчас все чувствуют себя хорошо, серьезных травм нет.

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