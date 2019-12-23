Кого назначат госсекретарем Совбеза и начальником Департамента охраны МВД?

На должность официального представителя МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове А.Лукашенко согласовал кандидатуру генерал-майора милиции Николая Мельченко, который до этого занимал должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности. На его должность назначен начальника милиции общественной безопасности назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков.









Николай Мельченко, фото БелТА





На должность замминистра, который отвечает за кадры, идеологию и тыл теперь будет отвечать экс-начальник Департамента охраны МВД Сергей Хоменко. В принципе, никакой сенсации в этих назначениях нет.









Александр Барсуков





О том, какие перестановки намерен сделать, министр внутренних дел Юрий Караев объявил практически сразу после своего назначения. Посещая госпиталь МВД, он сразу озвучил конкретные расклады – как объяснил он сам, чтобы снять лишнюю напряженность в коллективе.









Сергей Хоменко, фото Беларусь сегодня





«Белорусский партизан» писал об этом. И все назначения сегодня состоялись. Тогда же предполагалось, что командующим внутренними войсками станет генерал Игорь Бурмистров, однако генерал не прошел спецпроверку. Поэтому это назначение не состоялось. Почему так долго не было назначений заместителей министра внутренних дел? Возможно, это было также связано с тщательной проверкой кадрового состава специальными службами. Кстати, жизнь Сергея Хоменко, как и у Юрия Караева, одно время была связана с городом Орджоникидзе: Караев там родился, а Хоменко – учился. Кстати, Хоменко, как и Караев, родился не в Беларуси – он из Донецкой области. После окончания в 1983 году средней школы Хоменко продолжил учебу в Высшем военном командном училище им. С. М. Кирова МВД СССР в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР, которое окончил с отличием в 1987 году. Дальнейшую службу проходил во внутренних войсках МВД СССР в Средней Азии и Казахстане. об этом. И все назначения сегодня состоялись. Тогда же предполагалось, что командующим внутренними войсками станет генерал Игорь Бурмистров, однако генерал не прошел спецпроверку. Поэтому это назначение не состоялось. Почему так долго не было назначений заместителей министра внутренних дел? Возможно, это было также связано с тщательной проверкой кадрового состава специальными службами. Кстати, жизнь Сергея Хоменко, как и у Юрия Караева, одно время была связана с городом Орджоникидзе: Караев там родился, а Хоменко – учился. Кстати, Хоменко, как и Караев, родился не в Беларуси – он из Донецкой области. После окончания в 1983 году средней школы Хоменко продолжил учебу в Высшем военном командном училище им. С. М. Кирова МВД СССР в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР, которое окончил с отличием в 1987 году. Дальнейшую службу проходил во внутренних войсках МВД СССР в Средней Азии и Казахстане.









В официальной биографии Хоменко говорится о том, что службу в Беларуси он начал в 1993 году, с золотой медалью окончил Военную академию им. М.Фрунзе, в 2009 — факультет Генерального штаба учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь». Пока нет ясности, кто возглавит вместо Сергея Хоменко Департамент охраны МВД, а также кого назначат госсекретарем Совета безопасности вместо Станислава Зася, которого утвердили в должности генерального секретаря ОДКБ. Известно, что Зась займет этот пост 1 января 2020 года.





(Все фото из открытого доступа)