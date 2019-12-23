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Кого назначат госсекретарем Совбеза и начальником Департамента охраны МВД?
Источник материала: Партизан
Юрий Караев официально получил новых заместителей. Почему их так долго не назначали?
Юрий Караев. Фото: minsknews.by
На должность официального представителя МВД в посольстве Беларуси в Украине и по совместительству в Молдове А.Лукашенко согласовал кандидатуру генерал-майора милиции Николая Мельченко, который до этого занимал должность заместителя министра внутренних дел - начальника милиции общественной безопасности. На его должность назначен начальника милиции общественной безопасности назначен генерал-майор милиции Александр Барсуков.
Николай Мельченко, фото БелТА
На должность замминистра, который отвечает за кадры, идеологию и тыл теперь будет отвечать экс-начальник Департамента охраны МВД Сергей Хоменко. В принципе, никакой сенсации в этих назначениях нет.
Александр Барсуков
О том, какие перестановки намерен сделать, министр внутренних дел Юрий Караев объявил практически сразу после своего назначения. Посещая госпиталь МВД, он сразу озвучил конкретные расклады – как объяснил он сам, чтобы снять лишнюю напряженность в коллективе.
Сергей Хоменко, фото Беларусь сегодня
В официальной биографии Хоменко говорится о том, что службу в Беларуси он начал в 1993 году, с золотой медалью окончил Военную академию им. М.Фрунзе, в 2009 — факультет Генерального штаба учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь». Пока нет ясности, кто возглавит вместо Сергея Хоменко Департамент охраны МВД, а также кого назначат госсекретарем Совета безопасности вместо Станислава Зася, которого утвердили в должности генерального секретаря ОДКБ. Известно, что Зась займет этот пост 1 января 2020 года.
(Все фото из открытого доступа)
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Юрий Караев официально получил новых заместителей. Почему их так долго не назначали?
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