Как выбрать корректирующее белье: 6 простых советов

Источник материала: Tut.by



Грядет значимое мероприятие, и срочно нужно превратиться в стройную диву? Рекомендуем выбрать корректирующее белье. Пока вы ищете стильный наряд, команда TAM.BY расскажет о том, как сделать удачную покупку и остаться неотразимой.

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Что такое корректирующее белье

Роль такого белья недооценивают представительницы разных типов фигур. Худые женщины считают, что корректировать им нечего. Полные — что продукт неэффективный.

В действительности утягивающее белье подходит для разной комплекции, потому что выполняет несколько функций:

утягивает проблемные зоны, возникшие при лишнем весе или ввиду возрастных изменений;

скрывает недостатки после родов;

разглаживает силуэт, подчеркивая фигуру стройным женщинам

Виды корректирующего белья





Каждый магазин нижнего белья предлагает несколько видов белья, которые делятся по цвету, плотности, назначению.

Белье с легким корректирующим эффектом. Предназначено для сглаживания небольших неровностей фигуры. Изготавливается из мягкого, но эластичного материала, который подтягивает отдельные зоны. Например, делает живот плоским. Часто его надевают под платья. Компрессия белья минимальна, что не вызывает сильной усталости в конце дня.

Белье со средним корректирующим эффектом. Плотное, в сравнении с предыдущим вариантом, так как предназначено для более рельефных «неровностей». Используется для маскировки ушек на бедрах, валиков под бюстгальтером (которые особенно заметны под тонким трикотажем). Такое белье рационально подбирать под определенные элементы гардероба — платье, белые брюки, тонкая блузка.

Если необходимо выбрать корректирующее белье для полных, то обратите внимание на белье с сильным корректирующим эффектом. Оно очень плотное, имеет заданную форму с углублениями для груди и ягодиц. Таким бельем можно сузить силуэт на один размер, что позволяет надевать его на праздничные мероприятия. Однако такая «артиллерия» вызывает усталость в теле, потливость и потому не подлежит ежедневной носке (надевается не более чем на 6 часов).

Советы по выбору корректирующего белья





Чтобы выбрать утягивающее белье, которое впишется под ваш тип фигуры, придерживайтесь следующих правил.

Определитесь, с какой целью покупаете. Каждый день носите капризное трикотажное платье — отдайте выбор «легкому» белью. Хотите быть неотразимой в новом наряде на корпоративе — тогда необходим компрессионный вариант с сильным эффектом. Если покупаете утягивающее белье впервые, то выберите среднюю степень коррекции, чтобы протестировать ощущения в новой покупке.

Примерьте под конкретные вещи. Если уже известно, под какие вещи приобретается покупка, то возьмите с собой одежду на примерку. В примерочной кабине сравните варианты «усадки» белья под разные наряды. Этот способ работает и в обратную сторону: захватив из дома конкретное платье, вы можете подобрать подходящее белье из нескольких моделей.

Проверьте правильность посадки. Белье белью рознь: не каждый товар примет идеальную и комфортную форму конкретно для вашей фигуры. Если выбрать неправильную посадку, то белье будет сильно сжиматься, растягиваться или сползать в конце дня — что недопустимо для важной покупки.

Не льстите себе. «У меня твердая L-ка!» — обманывают себя некоторые женщины и пытаются уместиться в белье, которое в разы меньше по размеру. Будьте честны с собой — и купленное белье сделает фигуру стройнее. Иначе рискуете получить безобразный силуэт с пережатыми боками.

Оцените границу между бельем и телом. При выборе корректирующего белья для полных учтите компрессионный эффект на проблемные зоны. Граница между краем изделия и телом не должна сдавливать кожу, иначе нежелательный участок живота, спины или ноги будет виден чужому глазу.

Проверьте пошив изделия. Когда определились с бельем, обратите внимание на швы. В идеале покупать модели с еле видимыми швами, которые обрабатываются лазером. Если выбор пал на белье с плоским швом, то убедитесь, что он останется еле заметным под тонкой тканью. Тот же совет относится к изделиям с кружевом.

Надеемся, что наши советы о том, как выбрать корректирующее белье, оказались полезными. Каталог TAM.BY облегчил ваши поиски в подходящем белье, подготовив список магазинов для приятных покупок.