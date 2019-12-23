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Как выбрать корректирующее белье: 6 простых советов
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Что такое корректирующее белье
Роль такого белья недооценивают представительницы разных типов фигур. Худые женщины считают, что корректировать им нечего. Полные — что продукт неэффективный.
В действительности утягивающее белье подходит для разной комплекции, потому что выполняет несколько функций:
Виды корректирующего белья
Каждый
Советы по выбору корректирующего белья
Чтобы выбрать утягивающее белье, которое впишется под ваш тип фигуры, придерживайтесь следующих правил.
Определитесь, с какой целью покупаете. Каждый день носите капризное трикотажное платье — отдайте выбор «легкому» белью. Хотите быть неотразимой в новом наряде на корпоративе — тогда необходим компрессионный вариант с сильным эффектом. Если покупаете утягивающее белье впервые, то выберите среднюю степень коррекции, чтобы протестировать ощущения в новой покупке.
Примерьте под конкретные вещи. Если уже известно, под какие вещи приобретается покупка, то возьмите с собой одежду на примерку. В примерочной кабине сравните варианты «усадки» белья под разные наряды. Этот способ работает и в обратную сторону: захватив из дома конкретное платье, вы можете подобрать подходящее белье из нескольких моделей.
Проверьте правильность посадки. Белье белью рознь: не каждый товар примет идеальную и комфортную форму конкретно для вашей фигуры. Если выбрать неправильную посадку, то белье будет сильно сжиматься, растягиваться или сползать в конце дня — что недопустимо для важной покупки.
Не льстите себе. «У меня твердая L-ка!» — обманывают себя некоторые женщины и пытаются уместиться в белье, которое в разы меньше по размеру. Будьте честны с собой — и купленное белье сделает фигуру стройнее. Иначе рискуете получить безобразный силуэт с пережатыми боками.
Оцените границу между бельем и телом. При выборе корректирующего белья для полных учтите компрессионный эффект на проблемные зоны. Граница между краем изделия и телом не должна сдавливать кожу, иначе нежелательный участок живота, спины или ноги будет виден чужому глазу.
Проверьте пошив изделия. Когда определились с бельем, обратите внимание на швы. В идеале покупать модели с еле видимыми швами, которые обрабатываются лазером. Если выбор пал на белье с плоским швом, то убедитесь, что он останется еле заметным под тонкой тканью. Тот же совет относится к изделиям с кружевом.
Надеемся, что наши советы о том, как выбрать корректирующее белье, оказались полезными. Каталог TAM.BY облегчил ваши поиски в подходящем белье, подготовив список магазинов для приятных покупок.
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