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Зачем в костелах ставят рождественские инсталляции?

24.12.2019 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ежегодно перед Рождеством каждый католический храм готовит специальные рождественские вертепы, или шопки.


Рождественский вертеп гродненского костела Матери Божьей Ангельской. Фото — Василий Молчанов / «Белсат»

Это специальная инсталляция, рассказывающая о ночи рождения Иисуса Христа. В последнее время рождественские шопки начали делать верующие даже для дома, встречая таким образом праздник Рождества Христова. Однако история возникновения рождественского вертепа простирается далеко в века.

История вертепа идет из Италии
Первые рождественские вертепы или шопки появились в Италии, идея принадлежала братьям францисканцам, традиция же берет начало с XIII века. В 1223 году итальянский святой Франциск Ассизский, основатель этого католического ордена, впервые попробовал рассказать верующим историю рождения Иисуса Христа с помощью вертепа. Франциск полагал, что таким образом верующие смогут понять более глубоко рождение Иисуса, видя процесс на примере инсталляции. Он создал «живую инсценизацию» рождения Сына Божьего в итальянском городе Греччо (Greccio).

Рождественские шопки – это модно
Через некоторое время рождественский вертеп оберл популярность далеко за пределами Италии, он приобрел новые формы и дизайн. Из обычной инсталляции с фигурами, вертепа с определенным сценарием, который соответствует традициям того или иного региона, он превратился в настоящий театрализованный спектакль с живыми людьми или даже животным.


Рождественская шопка храма Пресвятого Искупителя в Гродно. Фото — Василий Молчанов / «Белсат»

Вскоре мода на шопки охватила элиту того времени. Европейские магнаты старались в своих дворцах перед Рождеством создавать пышные спектакли или инсталляции рождения Сына Божьего. Но с течением времени вертепы начинают делать и в народе. Люди стремились показать через свои вертепы ежедневную тяжелую жизнь, поэтому в сценках появляются ремесленники и земледельцы.

В Беларуси – свои особенности
На белорусские земли традиция рождественского вертепа пришла из соседней Польши, когда здесь сначала знать, а потом и крестьяне массово пришли к католицизму. В белорусской батлейке появляются животные, характерные для нашего региона. Персонажами могли быть шляхтич или крестьянин и их семьи. А сценарий рождественского вертепа начинает напоминать сказку, где добро побеждает зло. К примеру, крестьянин обманывает черта, который хотел испортить празднование Рождества Христова.


Шопки можно сделать и дома
Сейчас расширилась мода на создание батлеек дома. Фигурки для инсталляции можно сделать самому или купить в магазине при храме. В последнее время вертепы ставят в своих храмах греко-католики. Это не в их традиции, но батлейки нравятся верующим и активно ими культивируются. В костелах же рождественской ночью в шопки вносится фигурка младенца Иисуса, что означает появление Сына Божия на этом свете.
 
Теги: Гродно
 
 
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Ежегодно перед Рождеством каждый католический храм готовит специальные рождественские вертепы, или шопки.
 
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