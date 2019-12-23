Зачем в костелах ставят рождественские инсталляции?





Рождественский вертеп гродненского костела Матери Божьей Ангельской. Фото — Василий Молчанов / «Белсат»





Это специальная инсталляция, рассказывающая о ночи рождения Иисуса Христа. В последнее время рождественские шопки начали делать верующие даже для дома, встречая таким образом праздник Рождества Христова. Однако история возникновения рождественского вертепа простирается далеко в века.





История вертепа идет из Италии

Первые рождественские вертепы или шопки появились в Италии, идея принадлежала братьям францисканцам, традиция же берет начало с XIII века. В 1223 году итальянский святой Франциск Ассизский, основатель этого католического ордена, впервые попробовал рассказать верующим историю рождения Иисуса Христа с помощью вертепа. Франциск полагал, что таким образом верующие смогут понять более глубоко рождение Иисуса, видя процесс на примере инсталляции. Он создал «живую инсценизацию» рождения Сына Божьего в итальянском городе Греччо (Greccio).





Рождественские шопки – это модно

Через некоторое время рождественский вертеп оберл популярность далеко за пределами Италии, он приобрел новые формы и дизайн. Из обычной инсталляции с фигурами, вертепа с определенным сценарием, который соответствует традициям того или иного региона, он превратился в настоящий театрализованный спектакль с живыми людьми или даже животным.









Рождественская шопка храма Пресвятого Искупителя в Гродно. Фото — Василий Молчанов / «Белсат»





Вскоре мода на шопки охватила элиту того времени. Европейские магнаты старались в своих дворцах перед Рождеством создавать пышные спектакли или инсталляции рождения Сына Божьего. Но с течением времени вертепы начинают делать и в народе. Люди стремились показать через свои вертепы ежедневную тяжелую жизнь, поэтому в сценках появляются ремесленники и земледельцы.





В Беларуси – свои особенности

На белорусские земли традиция рождественского вертепа пришла из соседней Польши, когда здесь сначала знать, а потом и крестьяне массово пришли к католицизму. В белорусской батлейке появляются животные, характерные для нашего региона. Персонажами могли быть шляхтич или крестьянин и их семьи. А сценарий рождественского вертепа начинает напоминать сказку, где добро побеждает зло. К примеру, крестьянин обманывает черта, который хотел испортить празднование Рождества Христова.









Шопки можно сделать и дома

Сейчас расширилась мода на создание батлеек дома. Фигурки для инсталляции можно сделать самому или купить в магазине при храме. В последнее время вертепы ставят в своих храмах греко-католики. Это не в их традиции, но батлейки нравятся верующим и активно ими культивируются. В костелах же рождественской ночью в шопки вносится фигурка младенца Иисуса, что означает появление Сына Божия на этом свете.







