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«Мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь». Подробности большого интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Региональная безопасность, внешняя политика и очень личные вопросы. 24 декабря глава государства дал большое интервью главному редактору одного из самых рейтинговых СМИ России – радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но ключевой темой двухчасовой беседы, конечно, стали отношения между Минском и Москвой. Говорили о суверенитете, условиях углубления интеграции и подводных течениях.
Глава государства ещё раз чётко обозначил границы союзного строительства: Минск только за ту интеграцию, которая нисколько не умаляет суверенитет ни России, ни Беларуси. На смелые вопросы одного из самых известных журналистов современной России Президент отвечал в течение двух часов.
Российский мастодонт политического интервью даже немного растерялся, отвечая на вопрос о самой яркой цитате Президента Беларуси. За два часа острого и открытого диалога их было слишком много. Основная тема – отношения между Минском и Москвой. Независимость, условия интеграции, подводные течения. Границы союзного строительства обозначены: они в границах суверенных территорий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
«Эхо Москвы» в эфире уже 35 лет. Позиция самой цитируемой радиостанции – оперативная, полная и беспристрастная информация о политических и экономических событиях. А её главный редактор известен своими острыми интервью и критическими статьями. Но это не мешает Алексею Венедиктову получать государственные награды, номинироваться вместе с радиостанцией на соискание Нобелевской премии и быть вхожим в кабинет Кремля.
В общем, вопрос за Беларусью не стоит. Минск стоит на своих интересах, как любое суверенное государство. На недавние переговоры в Петербург белорусская сторона привезла целый список аргументов.
Но не это главное. Результат сегодня – минус 9 миллиардов долларов дефицит в товарообороте. Т.е. мы у вас покупаем на 9 миллиардов больше, чем продаем. Это причина американо-китайского конфликта.
Александр Лукашенко:
Вы часто говорите, вот Лукашенко – самый популярный политик из иностранцев в Украине. Это не потому, что Лукашенко. А потому, что мы много чего хорошего сделали для Украины, будем делать, продолжаем делать и готовы самую серьезную роль сыграть в конфликте, потому что мы – братья!
На ней по обе стороны некоторые силы пытаются сколотить политический капитал, а люди лишь марионетки в чужих руках.
Моделирование союзов бывает разное. Но наш народ одинаково не приемлет ни оголтелых демократий, ни вассального преклонения перед заморскими идеологиями, ни власти олигархата. Мы крепко сжимаем в руках свой суверенитет – добытый мозолистым историческим путём.
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«Мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь». Подробности большого интервью Александра Лукашенко Алексею Венедиктову
Новости Беларуси. Региональная безопасность, внешняя политика и очень личные вопросы. 24 декабря глава государства дал большое интервью главному редактору одного...
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