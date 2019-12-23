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Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»

24.12.2019 21:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»

Алексей Венедиктов опытный и  мудрый журналист. Поэтому и подарок Александру Лукашенко, что называется с подтекстом.  Как политическому стратегу – шахматы. А взамен – набор к новогоднему столу.     

«Это лучшие шахматы, которые я видел». Венедиктов подарил Александру Лукашенко шахматы

Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»
         

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:
Дома в холодильнике разные продукты. Сейчас Президент подарил корзину, видимо, сейчас  холодильник забьется белорусскими продуктами. Вместо того, чтобы ехать на Комаровский рынок, я приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка, видимо, тоже.

Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Алексей Венедиктов
 
 
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Новости Беларуси. 24 декабря Александр Лукашенко дал большое интервью главному редактору радиостанции «Эхо Москвы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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