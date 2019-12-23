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Парикмахерская «Чик-чик» переехала через дорогу
24.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Мастера-парикмахеры, которые работали в помещении бывшего магазина «Милавица», переехали через дорогу - в здание ПМК-226 по адресу ул. Копыльская, д. 7.
Парикмахерская «Чик-чик» - это женские, мужские и детские стрижки, окраска волос, создание уникальных причёсок, а также маникюрный кабинет, коррекция и окрашивание бровей. Для пенсионеров мужская стрижка каждый понедельник - 5 рублей.
Все посетители могут угоститься горячим чаем и кофе, а для самых маленьких гостей в парикмахерской предусмотрен детский уголок.
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Мастера-парикмахеры, которые работали в здании напротив стоматологической клиники, переехали в новую парикмахерскую, расположенную по ул. Копыльская, д. 7.
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