Парикмахерская «Чик-чик» переехала через дорогу

Источник материала: Слуцк Город





Мастера-парикмахеры, которые работали в помещении бывшего магазина «Милавица», переехали через дорогу - в здание ПМК-226 по адресу ул. Копыльская, д. 7.

Парикмахерская «Чик-чик» - это женские, мужские и детские стрижки, окраска волос, создание уникальных причёсок, а также маникюрный кабинет, коррекция и окрашивание бровей. Для пенсионеров мужская стрижка каждый понедельник - 5 рублей.





Все посетители могут угоститься горячим чаем и кофе, а для самых маленьких гостей в парикмахерской предусмотрен детский уголок.

Время работы: пн-пт - с 10:00 до 19:00, сб-вс - с 10:00 до 15:00.

Телефоны: МТС +375(29)560-31-62, 278-31-85, Velcom +375(29)145-07-00.







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