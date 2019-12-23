ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парикмахерская «Чик-чик» переехала через дорогу

24.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

Парикмахерская «Чик-чик» переехала через дорогу

Мастера-парикмахеры, которые работали в помещении бывшего магазина «Милавица», переехали через дорогу - в здание ПМК-226 по адресу ул. Копыльская, д. 7.

Парикмахерская «Чик-чик» - это женские, мужские и детские стрижки, окраска волос, создание уникальных причёсок, а также маникюрный кабинет, коррекция и окрашивание бровей. Для пенсионеров мужская стрижка каждый понедельник - 5 рублей.

Парикмахерская «Чик-чик» переехала через дорогу

Все посетители могут угоститься горячим чаем и кофе, а для самых маленьких гостей в парикмахерской предусмотрен детский уголок.

  • Время работы: пн-пт - с 10:00 до 19:00, сб-вс - с 10:00 до 15:00. 
  • Телефоны: МТС +375(29)560-31-62, 278-31-85, Velcom +375(29)145-07-00. 



Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мастера-парикмахеры, которые работали в здании напротив стоматологической клиники, переехали в новую парикмахерскую, расположенную по ул. Копыльская, д. 7.
 
Новости дня
Новости разные
 
Венедиктов о подарке Александра Лукашенко: «Приволоку корзину от Президента с Комаровского рынка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика