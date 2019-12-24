В Минске с 26 декабря дорожает проезд. Сколько будут стоить проездные

Источник материала: Tut.by

В Минске с 26 декабря на 5 копеек вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте. Увеличатся не только цены на талончики и жетоны, но и на проездные. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько с 26 декабря будут стоить проездные.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте дорожает до 65 копеек, а жетон в метро — до 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов с 26 декабря будет 80 копеек. Такую же сумму составит и провоз ручной клади.

Так, безлимитный проездной на 4 вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай-метрополитен) с 26 декабря будет стоить 53,66 рубля (сейчас — 49,61 рубля).

Стоимость проездных билетов в городском общественном транспорте Минска, рублей

(в скобках указана стоимость до повышения)

Безлимитный на месяц

На один вид транспорта Автобус, или троллейбус, или трамвай 29,25 (сейчас — 27) Метрополитен 31,5 (29,25) Автобус экспресс 36 (33,75) На два вида транспорта Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай 39,03 (36,03) Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен 40,54 (37,53) Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай 43,54 (40,54) Автобус экспресс — метрополитен 45,04 (42,04) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 46,54 (42,96) Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен 47,74 (44,15) Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен 51,32 (47,74) На четыре вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен 53,66 (49,61)

Вырастут также цены на проездные на 1, 2, 3 и 90 суток, которые действуют на наземном общественном транспорте — автобусе, трамвае и троллейбусе. Так, цена проездного на сутки с 26 декабря увеличится до 3,21 рубля (сейчас — 2,97 рубля).

Проездные на сутки

Вид проездного билета Вид транспорта Стоимость, рубли На 1 сутки автобус — троллейбус — трамвай 3,21 (2,97) На 2 суток автобус — троллейбус — трамвай 5,68 (5,24) На 3 суток автобус — троллейбус — трамвай 7,82 (7,22)

Проездные на 10 суток

На один вид транспорта Автобус, или троллейбус, или трамвай 10,29 \(9,50) Метрополитен 11,08 (10,29) Автобус экспресс 12,67 (11,88) На два вида транспорта Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай 13,72 (12,68) Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен 14,24 (13,22) Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай 15,30 (14,28) Автобус экспресс — метрополитен 15,83 (14,80) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 16,30 (15,04) Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен 16,72 (15,46) Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен 17,97 (16,72) На четыре вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен 18,84 (17,41)

Проездные на 15 суток

На один вид транспорта Автобус, или троллейбус, или трамвай 15,44 (14,40) Метрополитен 16,63 (15,60) Автобус экспресс 19 (18) На два вида транспорта Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай 20,56 (18,98) Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен 21,35 (19,77) Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай 22,93 (21,36) Автобус экспресс — метрополитен 23,73 (22,14) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 24,45 (22,57) Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен 25,08 (23,19) Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен 26,96 (25,08) На четыре вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен 28,26 (26,12)

Выросла и стоимость проездных на определенное количество поездок. Проездные на 10, 20, 30, 40 и 50 поездок действуют в течение 60 дней со дня покупки, а на 60 и 100 поездок — в течение 80 дней со дня покупки. А проездной на 90 суток на 3 вида транспорта будет стоить 118,72 рубля (сейчас — 109,59 рубля).

Количество поездок Вид транспорта Стоимость, рубли На 10 поездок На один вид транспорта Метрополитен 6,65 (6,17) Автобус экспресс 7,6 (7,12) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 6,17 (5,70) На 20 поездок На один вид транспорта Метрополитен 13,02 (12,09) Автобус экспресс 14,88 (13,95) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 12,09 (11,16) На 30 поездок На один вид транспорта Метрополитен 19,11 (17,74) Автобус экспресс 21,84 (20,47) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 17,74 (16,38) На 40 поездок На один вид транспорта Метрополитен 24,92 (23,14) Автобус экспресс 28,48 (26,7) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 23,14 (21,36) На 50 поездок На один вид транспорта Метрополитен 30,45 (28,27) Автобус экспресс 34,8 (32,62) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 28,27 (26,1) На 60 поездок На один вид транспорта Метрополитен 35,70 (33,15) Автобус экспресс 40,8 (38,25) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 33,15 (30,6) На 100 поездок На один вид транспорта Автобус экспресс 66,4 (62,25) На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 53,95 (49,8)