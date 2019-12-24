В Минске с 26 декабря дорожает проезд. Сколько будут стоить проездные

В Минске с 26 декабря на 5 копеек вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте. Увеличатся не только цены на талончики и жетоны, но и на проездные. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько с 26 декабря будут стоить проездные.
Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте дорожает до 65 копеек, а жетон в метро — до 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов с 26 декабря будет 80 копеек. Такую же сумму составит и провоз ручной клади.
Так, безлимитный проездной на 4 вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай-метрополитен) с 26 декабря будет стоить 53,66 рубля (сейчас — 49,61 рубля).
Стоимость проездных билетов в городском общественном транспорте Минска, рублей
(в скобках указана стоимость до повышения)
Безлимитный на месяц
На один вид транспорта
Автобус, или троллейбус, или трамвай
29,25 (сейчас — 27)
Метрополитен
31,5 (29,25)
Автобус экспресс
36 (33,75)
На два вида транспорта
Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай
39,03 (36,03)
Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен
40,54 (37,53)
Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай
43,54 (40,54)
Автобус экспресс — метрополитен
45,04 (42,04)
На три вида транспорта
Автобус — троллейбус — трамвай
46,54 (42,96)
Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен
Вырастут также цены на проездные на 1, 2, 3 и 90 суток, которые действуют на наземном общественном транспорте — автобусе, трамвае и троллейбусе. Так, цена проездного на сутки с 26 декабря увеличится до 3,21 рубля (сейчас — 2,97 рубля).
Проездные на сутки
Вид проездного билета
Вид транспорта
Стоимость, рубли
На 1 сутки
автобус — троллейбус — трамвай
3,21 (2,97)
На 2 суток
автобус — троллейбус — трамвай
5,68 (5,24)
На 3 суток
автобус — троллейбус — трамвай
7,82 (7,22)
Проездные на 10 суток
На один вид транспорта
Автобус, или троллейбус, или трамвай
10,29 \(9,50)
Метрополитен
11,08 (10,29)
Автобус экспресс
12,67 (11,88)
На два вида транспорта
Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай
13,72
(12,68)
Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен
14,24 (13,22)
Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай
15,30
(14,28)
Автобус экспресс — метрополитен
15,83
(14,80)
На три вида транспорта
Автобус — троллейбус — трамвай
16,30
(15,04)
Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен
Выросла и стоимость проездных на определенное количество поездок. Проездные на 10, 20, 30, 40 и 50 поездок действуют в течение 60 дней со дня покупки, а на 60 и 100 поездок — в течение 80 дней со дня покупки. А проездной на 90 суток на 3 вида транспорта будет стоить 118,72 рубля (сейчас — 109,59 рубля).