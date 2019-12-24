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В Минске с 26 декабря дорожает проезд. Сколько будут стоить проездные

25.12.2019 01:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске с 26 декабря на 5 копеек вырастет стоимость проезда в городском общественном транспорте. Увеличатся не только цены на талончики и жетоны, но и на проездные. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько с 26 декабря будут стоить проездные.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Талончик на одну поездку на наземном городском транспорте дорожает до 65 копеек, а жетон в метро — до 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек, а в метро — до 70 копеек. Провоз ручной клади в наземном транспорте подорожает до 65 копеек. Проезд в автобусах экспрессных маршрутов с 26 декабря будет 80 копеек. Такую же сумму составит и провоз ручной клади.

Так, безлимитный проездной на 4 вида транспорта (автобус-троллейбус-трамвай-метрополитен) с 26 декабря будет стоить 53,66 рубля (сейчас — 49,61 рубля).

Стоимость проездных билетов в городском общественном транспорте Минска, рублей

(в скобках указана стоимость до повышения)

Безлимитный на месяц

На один вид транспорта
Автобус, или троллейбус, или трамвай 29,25 (сейчас — 27)
Метрополитен 31,5 (29,25)
Автобус экспресс 36 (33,75)
На два вида транспорта  
Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай 39,03 (36,03)
Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен 40,54 (37,53)
Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай 43,54 (40,54)
Автобус экспресс — метрополитен 45,04 (42,04)
На три вида транспорта
Автобус — троллейбус — трамвай 46,54 (42,96)
Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен

47,74

(44,15)
Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен 51,32 (47,74)
На четыре вида транспорта
Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен

53,66

(49,61)

Вырастут также цены на проездные на 1, 2, 3 и 90 суток, которые действуют на наземном общественном транспорте — автобусе, трамвае и троллейбусе. Так, цена проездного на сутки с 26 декабря увеличится до 3,21 рубля (сейчас — 2,97 рубля).

Проездные на сутки

Вид проездного билета Вид транспорта Стоимость, рубли
На 1 сутки автобус — троллейбус — трамвай 3,21 (2,97)
На 2 суток автобус — троллейбус — трамвай 5,68 (5,24)
На 3 суток автобус — троллейбус — трамвай 7,82 (7,22)

Проездные на 10 суток

На один вид транспорта Автобус, или троллейбус, или трамвай 10,29 \(9,50)
  Метрополитен 11,08 (10,29)
  Автобус экспресс

12,67 (11,88)
На два вида транспорта Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай

13,72

(12,68)
  Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен

14,24 (13,22)
  Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай

15,30

(14,28)
  Автобус экспресс — метрополитен

15,83

(14,80)
На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай

16,30

(15,04)
  Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен

16,72

(15,46)
  Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен

17,97

(16,72)
На четыре вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен

18,84

(17,41)

Проездные на 15 суток

На один вид транспорта Автобус, или троллейбус, или трамвай

15,44

(14,40)
Метрополитен

16,63

(15,60)
Автобус экспресс

19 (18)
На два вида транспорта Автобус — троллейбус, или автобус — трамвай, или троллейбус — трамвай

20,56 (18,98)
Автобус — метрополитен, или троллейбус — метрополитен, или трамвай — метрополитен 21,35 (19,77)
Автобус экспресс — троллейбус или автобус экспресс — трамвай

22,93 (21,36)
Автобус экспресс — метрополитен 23,73 (22,14)
На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 24,45 (22,57)
  Автобус — троллейбус — метрополитен, или автобус — трамвай — метрополитен, или троллейбус — трамвай — метрополитен 25,08 (23,19)
  Автобус экспресс — троллейбус — метрополитен или автобус экспресс — трамвай — метрополитен 26,96 (25,08)
На четыре вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай — метрополитен 28,26 (26,12)

Выросла и стоимость проездных на определенное количество поездок. Проездные на 10, 20, 30, 40 и 50 поездок действуют в течение 60 дней со дня покупки, а на 60 и 100 поездок — в течение 80 дней со дня покупки. А проездной на 90 суток на 3 вида транспорта будет стоить 118,72 рубля (сейчас — 109,59 рубля).

Количество поездок Вид транспорта Стоимость, рубли
На 10 поездок На один вид транспорта Метрополитен 6,65 (6,17)
    Автобус экспресс 7,6 (7,12)
  На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 6,17 (5,70)
На 20 поездок На один вид транспорта Метрополитен 13,02 (12,09)
    Автобус экспресс 14,88 (13,95)
  На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 12,09 (11,16)
На 30 поездок На один вид транспорта Метрополитен 19,11 (17,74)
    Автобус экспресс 21,84 (20,47)
  На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 17,74 (16,38)
На 40 поездок На один вид транспорта Метрополитен 24,92 (23,14)
    Автобус экспресс 28,48 (26,7)
  На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 23,14 (21,36)
На 50 поездок На один вид транспорта Метрополитен

30,45 (28,27)
    Автобус экспресс 34,8 (32,62)
  На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 28,27 (26,1)
На 60 поездок На один вид транспорта Метрополитен 35,70 (33,15)
    Автобус экспресс 40,8 (38,25)
  На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 33,15 (30,6)
На 100 поездок На один вид транспорта Автобус экспресс 66,4 (62,25)
  На три вида транспорта Автобус — троллейбус — трамвай 53,95 (49,8)
 
Теги: Минск
 
 
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