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БЖД проведет 26 декабря единый день пассажира

25.12.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусская железная дорога проведет 26 декабря единый день пассажира, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

БЖД проведет 26 декабря единый день пассажира

Общение с пассажирами состоится с 14.00 до 17.00 на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше. В мероприятии примут участие специалисты пассажирской службы управления Белорусской железной дороги, руководители и специалисты отделений дороги, а также начальники вокзалов. Задать свои вопросы специалистам можно будет устно, а также письменно.

Накануне единого дня пассажира на сайте БЖД пройдет опрос общественного мнения (анкетирование) по вопросам совершенствования обслуживания пассажиров при организации пассажирских перевозок на Белорусской железной дороге.

Как рассказали в БЖД, в основном в такие дни от граждан поступают предложения, связанные с расписанием движения пассажирских поездов и совершенствованием работы пассажирского комплекса. «Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг», — отметили в пресс-центре.

Единый день пассажира проводится на Белорусской железной дороге регулярно с 2015 года.

Источник: БелТА

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусская железная дорога проведет 26 декабря единый день пассажира, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД. Общение с пассажирами состоится с 14.00
 
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