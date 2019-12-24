БЖД проведет 26 декабря единый день пассажира

Источник материала: Полымя

Белорусская железная дорога проведет 26 декабря единый день пассажира, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.





Общение с пассажирами состоится с 14.00 до 17.00 на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше. В мероприятии примут участие специалисты пассажирской службы управления Белорусской железной дороги, руководители и специалисты отделений дороги, а также начальники вокзалов. Задать свои вопросы специалистам можно будет устно, а также письменно.

Накануне единого дня пассажира на сайте БЖД пройдет опрос общественного мнения (анкетирование) по вопросам совершенствования обслуживания пассажиров при организации пассажирских перевозок на Белорусской железной дороге.

Как рассказали в БЖД, в основном в такие дни от граждан поступают предложения, связанные с расписанием движения пассажирских поездов и совершенствованием работы пассажирского комплекса. «Проведение таких мероприятий способствует дальнейшему развитию пассажирских перевозок и повышению качества оказываемых услуг», — отметили в пресс-центре.

Единый день пассажира проводится на Белорусской железной дороге регулярно с 2015 года.

Источник: БелТА