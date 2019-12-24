Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил Франкфурт. ФОТОФАКТ.

Годом ранее волейболисты солигорского «Шахтера» уже встречались с франкфуртским «Юнайтед Воллейс» в квалификации Лиги чемпионов. После поражения в Минске (0:3) во Франкфурте «Шахтер» уступил первые две партии, но затем выиграл три следующие — 3:2 (20:25, 25:22, 17:25, 25:17, 17:15). Белорусская команда вновь смогла победить на выезде, хоть поединок был трудным.

В первом сете «Шахтер» уступил и попросил перерыв. После паузы счет сравняли. Во втором сете у «Шахтера» были три удачные атаки. Наиболее отличился Вячеслав Черепович. И не только в этом сете, но и на протяжении всей игры.



В третьем сете лидировали хозяева площадки, но в четвертом и пятом белорусы не уступали немцам и в итоге одержали победу.

