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Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил Франкфурт. ФОТОФАКТ.

25.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


12 декабря 2019 13:18 2070

Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил Франкфурт. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев.

Солигорский волейбольный клуб «Шахтер» провел первый матч Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в гостях против франкфуртского «Юнайтед Воллейс» и одержал победу, сообщили в пресс-службе ВК «Шахтер».

Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил Франкфурт. ФОТОФАКТ.

Годом ранее волейболисты солигорского «Шахтера» уже встречались с франкфуртским «Юнайтед Воллейс» в квалификации Лиги чемпионов. После поражения в Минске (0:3) во Франкфурте «Шахтер» уступил первые две партии, но затем выиграл три следующие — 3:2 (20:25, 25:22, 17:25, 25:17, 17:15).

Белорусская команда вновь смогла победить на выезде, хоть поединок был трудным.

Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил Франкфурт. ФОТОФАКТ.
Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил Франкфурт. ФОТОФАКТ.

В первом сете «Шахтер» уступил и попросил перерыв. После паузы счет сравняли. Во втором сете у «Шахтера» были три удачные атаки. Наиболее отличился Вячеслав Черепович. И не только в этом сете, но и на протяжении всей игры.

В третьем сете лидировали хозяева площадки, но в четвертом и пятом белорусы не уступали немцам и в итоге одержали победу.

Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил Франкфурт. ФОТОФАКТ.

Ответный матч «Шахтера» состоится 17 декабря в 19:00 в спорткомплексе «Уручье» (Минск).

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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12 декабря 2019 13:18 2070 Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил...
 
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