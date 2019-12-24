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Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил Франкфурт. ФОТОФАКТ.
25.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
12 декабря 2019 13:18 2070
Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил Франкфурт. ФОТОФАКТ.
Солигорский волейбольный клуб «Шахтер» провел первый матч Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) в гостях против франкфуртского «Юнайтед Воллейс» и одержал победу,
Годом ранее волейболисты солигорского «Шахтера» уже встречались с франкфуртским «Юнайтед Воллейс» в квалификации Лиги чемпионов. После поражения в Минске (0:3) во Франкфурте «Шахтер» уступил первые две партии, но затем выиграл три следующие — 3:2 (20:25, 25:22, 17:25, 25:17, 17:15).
В первом сете «Шахтер» уступил и попросил перерыв. После паузы счет сравняли. Во втором сете у «Шахтера» были три удачные атаки. Наиболее отличился Вячеслав Черепович. И не только в этом сете, но и на протяжении всей игры.
Ответный матч «Шахтера» состоится 17 декабря в 19:00 в спорткомплексе «Уручье» (Минск).
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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12 декабря 2019 13:18 2070 Кубок ЕКВ: в первом матче Солигорск победил...
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