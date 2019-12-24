«С пайетками сразу расхватали». Во что и за сколько можно одеться в могилевских «секондах» к Новому году

Источник материала: Tut.by

Выглядеть стильно в новогоднюю ночь или на корпоративе можно и без серьезных затрат — решил TUT.BY и отправился искать праздничные луки в могилевских «секонд хэндах» со стилистом-имиджмейкером Еленой Мартыновой.





Черное платье и серебристый клатч

Заходим в «Лавку» на пр. Мира, 18. Помещение небольшое, на две примерочные, но найти здесь можно не только одежду, но и обувь с сумками.

— А вот платье, которое подойдет женщинам с неидеальной фигурой — его фасон поможет скрыть животик и другие небольшие изъяны. Гипюровая вставка сделает образ праздничным. Колготки под него выбирайте не плотные, черные, матовые. Обязательно туфли на каблуке. Украшения — округлые серьги или в форме колец









Стоимость наряда: платье — 33,50 руб., клатч — 22,50 руб.

Серебристое платье и черный клатч

— Следующее платье советую девушкам с красивыми руками. Под него можно надеть и телесного цвета колготки и черные туфли, и черные колготки с серебристыми или любого яркого цвета туфлями. Сумочку выберите с фурнитурой обязательно «под серебро».









К платью цвета «металлик» подобрали шубу «под леопарда» из искусственного меха гармоничного оттенка — вариант для холодной погоды.









Стоимость наряда: платье — 26,80 руб., сумочка — 25 руб., шуба — 65 руб.

Пуловер с пайетками

В магазине «Лидер» на ул. Народного ополчения, 16а, вешалки с нарядной одеждой успели значительно поредеть — продавцы говорят, что могилевчанки готовятся к праздникам заранее.

— С пайетками сразу все расхватали. Платьев было мало, кофточки разобрали, — рассказывает Ольга.

Один симпатичный блестящий пуловер мы все же отыскали: «Девушка меряла, по размеру не подошел, а так бы она его забрала».

— Новый год в последнее время ассоциируется с пайетками, — объясняет ажиотаж вокруг такой одежды стилист Елена. — Если у вас есть кофточка в пайетках, то достаточно дополнить ее юбкой или брюками — и нарядный образ готов. Только не стоит перегружать образ яркими украшениями — достаточно сережек-гвоздиков с камешками.





Стоимость наряда: пуловер — 16 руб, юбка — 14 руб.

Нежный фактурный комплект

— Смотрится эффектно за счет интересного сочетания тканей. Но нужно обязательно добавить какое-то украшение на шею — например, блондинкам подойдет массивная золотая или серебряная цепь, темноволосым — яркий цветной кулон. К комплекту будут уместны сапоги, они должны доходить до края юбки, либо же яркие туфли.









Стоимость наряда: водолазка — 12 руб, юбка — 14 руб, туфли («под зебру») — 22 руб.

Комплекты с юбкой

Коричевая юбка «под кожу» благодаря ассиметрии смотрится необычно в нескольких сочетаниях. Любителям «звериных» расцветок — дерзкий леопард, остальным — полупрозрачная блузка. Если в первом случае допустимы ботфорты, то во втором стилист рекомендует надеть туфли.









Стоимость наряда: юбка — 14 руб, блуза («под леопард») — 12 руб, блуза (черная) — 12 руб.

Комплект «и в пир, и в мир»

В магазине «Мега Хенд» на пр. Димитрова, 70а, нашли вариант для тех, кто отправляется на корпоратив прямиком с работы. Офисный стиль — платье свободного кроя, сапоги и повседневная сумка.





Вечером меняем будничную обувь на туфли, подчеркиваем талию ремнем, дополняем образ ярким клатчем — и вперед на корпоратив.





Стоимость наряда: платье — 21 руб, сапоги — 105 руб, сумочка — 16,50 руб, ремень — 6 руб, клатч — 15 руб.

— В «секонд хэнде» найти хороший клатч — проблема, — говорит Елена. — Здесь, например, синий цвет выгодно выделяется на желтом фоне, форма актуальная, но серебристое украшение смотрится дешево, его лучше убрать.

Комфортная экстравагантность

Находка в магазине «Мода из комода» на пр. Пушкинском, 37, — платье в яркую полоску. Расцветка позволяет разгуляться в выборе цвета обуви — красный, синий, розовый. Акцент в виде лаковых ботфортов гарантированно привлечет взгляды окружающих.









Стоимость наряда: платье — 35 руб, туфли — 25 руб, ботфорты — 45 руб.

Комбинезон с пайетками

Этот экстравагантный комбинезон можно смело сочетать не только с каблуками, но и с блестящими кедами. Отличный вариант для любительниц удобного спортивного стиля.





Стоимость наряда: платье — 40 руб, комбинезон — 50 руб, кеды (серые) — 55 руб, кеды (красные) — 45 руб.

В секонд — за брендами





Завершаем рейд по могилевским «сэкондам» в магазине «Одежда из Европы» на бульваре Непокоренных, 37.

— Красное платье — для женщин с пышными формами. У него красивая драпировка, которая скроет недостатки фигуры. Дополните его массивным ожерельем и туфлями, но ни в коем случае не сапогами, иначе получится «дешевый» образ. Клатч — черный или под золото. Для стройных девушек — платье телесного цвета. Оно будет эффектно смотреться — будто голое тело украсили пайетками. Колготки — только телесного цвета. Туфли могут быть бежевыми или красными.









Стоимость наряда: платье (красное) — 9,50 руб, платье (бежевое) — 16 руб.

— В Могилеве практически нет брендовых магазинов, и многие за качественными вещами идут в «секонд хэнды», — говорит заведующая торговой точкой Екатерина Траянова. — У нас попадаются вещи из престижных линеек — например, Hugo Boss, была сумка от Prada. Кто-то приходит за конкретным брендом и для него не важна цена, а есть те, кто хочет купить вещь подешевле — они ждут дни скидок.

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