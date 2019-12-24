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В Казанский собор города Калинковичи прибудет икона и частица мощей преподобного Серафима Саровского
Источник материала: Mlife
25 декабря 2019 года по благословению епископа Туровского и Мозырского Леонида в 16.15 в Казанский собор города Калинковичи из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря будет доставлена икона и частица мощей преподобного Серафима Саровского.
Святыня будет пребывать в соборе до 30 декабря 2019 года.
Внимание: 26 декабря святыня будет доставлена в домовой храм Юровичской обители только на Божественную литургию.
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В Казанский собор города Калинковичи прибудет икона и частица мощей преподобного Серафима Саровского
Святыня будет пребывать в соборе до 30 декабря 2019 года.далее...
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