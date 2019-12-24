В Казанский собор города Калинковичи прибудет икона и частица мощей преподобного Серафима Саровского

Источник материала: Mlife

25 декабря 2019 года по благословению епископа Туровского и Мозырского Леонида в 16.15 в Казанский собор города Калинковичи из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря будет доставлена икона и частица мощей преподобного Серафима Саровского.Святыня будет пребывать в соборе до 30 декабря 2019 года.Внимание: 26 декабря святыня будет доставлена в домовой храм Юровичской обители только на Божественную литургию.