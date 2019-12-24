Праздничные мессы прошли в католических храмах Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Главное католическое богослужение Беларуси буквально несколько минут назад завершилось в городе Жодино, его возглавил Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский. Вместе с прихожанами встретить рождественское чудо готовилась и корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Праздничные богослужения прошли во всех костелах страны, а их более 500 но главная литургия состоялась в городе Жодино в костеле Фатимской Божьей матери. Люди пришли сюда целыми семьями за несколько часов до начала мессы. По традиции сюда привезли частичку Вифлеемского огня. До праздника он путешествовал по стране.



Многие белорусы ждут праздника Рождества с нетерпением. В стране по количеству верующих католичество является второй после православия конфессией. Более 15% белорусов исповедуют католицизм. Люди пришли сюда на службу после особого застолья. По традиции оно состоит из 12 блюд, по числу апостолов. Как правило, хозяйки подают кутью, борщ, блины с капустой, вареники, рыбу, печеный картофель и хлеб. Этому празднику предшествовал период адвента: на протяжении четырех недель верующие постились и совершали милосердные дела.

«Это один из самых больших праздников, самых значимых. И для нашей семьи это действительно семейный праздник», – рассказывает прихожанка.

«Христос родился. Рождение Христа будет, идем со светлыми чувствами, с чистым сердцем. Настроение праздничное, хорошее, спокойствие, радость», – делятся прихожане.

«Переполнена душа! Перед этим была и сломанная рука, и приболела, думала, что не попаду. А когда получилось, что хоть чуть-чуть отпустило и можно было… Просто эти слезы, эти радости…» – восторгается пожилая женщина.

Возглавил торжественную литургию глава Римско-католической церкви в Беларуси Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Он отметил, что христианам трудно представить жизнь без праздника Рождества. И прежде всего он должен носить духовный характер.

«Не побоимся, возлюбленные во Христе братья и сестры, создать тишину вокруг себя в этом мире, где так много хаоса, где так много шума, где человек, может, близкий друг друга не знает даже. Чтобы открыть двери приходящему Иисусу. Он стучит, он хочет прийти в наши сердца, не побоимся принять его», – говорит Митрополит Минско-Могилевский Архиепархии Римско-Католической церкви Тадеуш Кондрусевич.



Почувствовать духовную составляющую праздника и особую атмосферу Рождества можно было у входа в костел. Традиционно там установили вертеп. Это макет Вифлеемского хлева с фигурками Марии и Иосифа. А перед началом праздничной мессы рядом в колыбель уложили фигурку младенца. Так каждый смог почувствовать себя участником событий, которые, как говорит писание, произошли в Рождественскую ночь.



Праздничные мессы проходят и весь следующий день. А отмечают Рождество католики до 1 января.