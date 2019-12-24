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Праздничные мессы прошли в католических храмах Беларуси
25.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главное католическое богослужение Беларуси буквально несколько минут назад завершилось в городе Жодино, его возглавил Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский. Вместе с прихожанами встретить рождественское чудо готовилась и корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
«Это один из самых больших праздников, самых значимых. И для нашей семьи это действительно семейный праздник», – рассказывает прихожанка.
«Христос родился. Рождение Христа будет, идем со светлыми чувствами, с чистым сердцем. Настроение праздничное, хорошее, спокойствие, радость», – делятся прихожане.
«Переполнена душа! Перед этим была и сломанная рука, и приболела, думала, что не попаду. А когда получилось, что хоть чуть-чуть отпустило и можно было… Просто эти слезы, эти радости…» – восторгается пожилая женщина.
Возглавил торжественную литургию глава Римско-католической церкви в Беларуси Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Он отметил, что христианам трудно представить жизнь без праздника Рождества. И прежде всего он должен носить духовный характер.
«Не побоимся, возлюбленные во Христе братья и сестры, создать тишину вокруг себя в этом мире, где так много хаоса, где так много шума, где человек, может, близкий друг друга не знает даже. Чтобы открыть двери приходящему Иисусу. Он стучит, он хочет прийти в наши сердца, не побоимся принять его», – говорит Митрополит Минско-Могилевский Архиепархии Римско-Католической церкви Тадеуш Кондрусевич.
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Главная литургия состоялась в городе Жодино в костеле Фатимской Божьей матери.
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