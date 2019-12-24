ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В канун новогодних праздников подарки доставили в Детский квартал на Васнецова

25.12.2019 07:34 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня помощь и поддержка для ребят, оставшихся без попечения родителей, - одно из главных направлений социальной политики государства. Пять лет назад в Бресте был заложен первый дом семейного типа, сегодня в Московском районе – это целый Детский квартал на Васнецова.

В канун новогодних праздников подарки доставили в Детский квартал на Васнецова

В канун новогодних праздников депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Васько М.В., Дашко А.М., Зайцев Е.С. совместно с учащимися ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина» посетили воспитанников детского дома семейного типа по ул. Васнецова, 2.

В канун новогодних праздников подарки доставили в Детский квартал на Васнецова
 В канун новогодних праздников подарки доставили в Детский квартал на Васнецова

Сложно найти ребенка, который бы равнодушно относился к новогодним праздникам, ведь Новый год для детей – это, в первую очередь, долгожданные подарки и сюрпризы. Теплые слова поздравлений и пожелания здоровья, успехов депутаты адресовали не только детишкам, но и их родителям. Не обошлось и без подарков. Маленькие жильцы получили игрушки, сладости, фрукты и соки.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Сегодня помощь и поддержка для ребят, оставшихся без попечения родителей, - одно из главных направлений социальной политики государства. Пять лет назад в Бресте...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Уже перевыполнили план». Какие белорусские предприятия и почему уходят на новогодние каникулы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Mlife
Полымя
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика