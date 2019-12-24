 В канун новогодних праздников подарки доставили в Детский квартал на Васнецова

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня помощь и поддержка для ребят, оставшихся без попечения родителей, - одно из главных направлений социальной политики государства. Пять лет назад в Бресте был заложен первый дом семейного типа, сегодня в Московском районе – это целый Детский квартал на Васнецова.





В канун новогодних праздников депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Васько М.В., Дашко А.М., Зайцев Е.С. совместно с учащимися ГУО «Лицей № 1 имени А.С. Пушкина» посетили воспитанников детского дома семейного типа по ул. Васнецова, 2.







Сложно найти ребенка, который бы равнодушно относился к новогодним праздникам, ведь Новый год для детей – это, в первую очередь, долгожданные подарки и сюрпризы. Теплые слова поздравлений и пожелания здоровья, успехов депутаты адресовали не только детишкам, но и их родителям. Не обошлось и без подарков. Маленькие жильцы получили игрушки, сладости, фрукты и соки.