"Поздравляю со спасительным праздником": пастырское послание архиепископа Тадеуша Кондрусевича на Рождество

— Радостное и спасительное Рождество в нашем календаре всегда остается неизменным и входит в жизненные планы. Нам, христианам, трудно представить себе жизнь без этого праздника, который прежде всего должен носить духовный характер.





Вместе с тем в последнее время проявляются тенденции более внешней, чем духовной, подготовки к нему. Вирус потребительства и удовольствий разрушает моральную жизнь, христианские традиции и не позволяет Иисусу своей благодатью родиться в наших душах.





Послание напоминает: «Отмечая Рождество, мы исповедуем веру в то, что Бог воплотился и вошел в историю человечества. В Нем небо сплотилось с землей. Связь между божественным и человеческим стала близкой.





Мы празднуем правду нашей веры, что Бог стал одним из нас. Он был предсказан пророками, каждое слово Священного Писания ведет к Нему, и все находит свое завершение в Нем».





В послании особо подчеркивается: «Благодаря празднованию Рождества Христова мы снова становимся перед тайной пришествия Бога в мир в человеческом теле. Евангельский рассказ о рождении Христа уже двадцать веков завораживает сердца людей. Ясли с Младенцем Иисусом, Марией, Иосифом и домашними животными, пастушки, ангельские хоры и Вифлеемская звезда. Это все так красиво и так увлекает, что мы становимся подобными на детей!





Поэтому мы с радостью повторяем слова Евангелия: «Родился сегодня в городе Давида Спаситель, который есть Христос Господь».





В послании затрагиваются проблемы семьи, воспитания современной молодежи: «Негативные тенденции ведут в бездну. Поэтому мы должны сказать наше решительное «нет» антихристианским тенденциям!»









Завершается Пастырское послание сердечным поздравлением с Рождеством Христовым:





«Дорогие братья и сестры, соотечественники!





Поздравляю вас с радостным и спасительным праздником Рождества Христова!





Поздравляю всех христиан, которые вместе с нами его отмечают!





Со словами поздравлений обращаюсь к нашим братьям и сестрам православным, которые через две недели будут отмечать Рождество!





Поздравляю всех людей доброй воли!»