Несерьезный текст: кем на самом деле были мифические существа по мнению ученых

Источник материала: Tut.by

Мы знаем, что русалки, вампиры и оборотни — мифические существа из сказок. Но некоторые ученые считают, что у них были вполне себе реальные прототипы. 42.TUT.BY рассказывает про некоторые теории, которые выглядят как правда.

Вампиры и болезнь крови



Кадр из фильма «Дракула» 1992 года. Источник: «КиноПоиск»

Не так давно группа ученых изучила три классических романа о вампирах: «Вампир» Джона Уильяма Полидори, «Кармилла» Джозефа Шеридана Ле Фаню и «Дракула» Брэма Стокера, а затем составила список симптомов всех персонажей, которые были идентифицированы как жертвы вампиров.

Оказалось, что признаки укушенных, такие как «недомогание, бледность, усталость, анорексия, одышка и потеря веса», сопровождаемые бредовым состоянием, очень похожи на симптомы острого лейкоза.

Лейкемия — это вид рака, который поражает лейкоциты. Процесс происходит в костном мозге; раковые клетки быстро размножаются и подавляют выработку и активность нормальных лейкоцитов, что приводит к анемии и уязвимости к инфекциям. В XIX веке лейкемия еще не была идентифицирована как заболевание среди медицинского сообщества, в отличие от того же туберкулеза, дифтерии или анемии. Возможно, именно поэтому специфический набор симптомов, причина которых тогда была неизвестна, и побудил авторов дать сверхъестественное объяснение.

Оборотни и три с половиной объяснения их поведению



Кадр из фильма «Американский оборотень в Лондоне»

Доктор Деклан МакКенна (Declan McKenna), который преподает в Научно-исследовательском институте биомедицинских наук в Ольстерском университете, Лондон, выдвинул несколько теорий, от чего могли на самом деле страдать «оборотни».

Наиболее вероятный вариант — это гипертрихоз, заболевание, которое приводит к чрезмерному росту волос на теле. Например, в цирке Барнума выступал русский подросток Федор Евтищев, «мальчик с собачьим лицом», а вернее, с гипертрихозом.

Федор Евтищев. Фото: Charles Eisenmann, NY / wikimedia.org

А наиболее известным случаем в последнее время является «мексиканская семья волков» , где некоторые члены семейства страдают наследственной врожденной формой гипертрихоза.

Другое объяснение — бешенство, смертельная болезнь, которая обычно передается человеку через укус зараженного животного. Бешенство вызывается вирусом, который поражает клетки мозга и центральной нервной системы. По мере развития заболевания у пациентов наблюдаются агрессивное поведение, мышечные спазмы, галлюцинации и избыток слюны, пена на губах. Сходство между этими симптомами и стадиями трансформации оборотня очевидны. К тому же оборотни тоже заболевают после укуса.

И третье объяснение — это клиническая ликантропия, психическое состояние, при котором больному кажется, что он превратился или может превращаться в волка, одна из форм зооантропии. Последние данные показывают, что причина кроется в области мозга, связанной с самопознанием и восприятием своего тела. Например, нейровизуализация людей, у которых диагностирована клиническая ликантропия, показала, что эта область мозга демонстрирует аномальную активность нейронов, которая, по-видимому, вызывает заблуждения относительно их внешнего вида. Несмотря на эти достижения, это все еще плохо понимаемое расстройство, хотя применяемое в настоящее время лечение, конечно, значительно прогрессивнее, чем было в Средние века, когда несчастных просто сжигали на костре.

Кроме того, есть еще довольно забавная теория, что оборотни — метафора подросткового возраста. Ведь в пубертате тоже бывают агрессивное поведение, повышенные сексуальные переживания, развитие мышц и появление волос на теле. Кроме того, напрашиваются параллели между лунным циклом оборотня и началом ежемесячного менструального цикла у женщин.

Другие суеверия, связанные с оборотнями, также имеют вполне логичное объяснение. Так, учитель Гарри Поттера Римус Люпин использовал «аконитовое зелье», чтобы держать свою ликантропию под контролем. На самом деле аконит использовали для уничтожения животных, в том числе и волков.

Идея, что серебряные пули помогают избавиться от оборотней, может базироваться на антибактериальных свойствах серебра. А сверхчеловеческая сила или скорость, демонстрируемые оборотнями, вероятно, являются простым отражением замечательной выносливости и способности волков выслеживать добычу даже в неблагоприятных условиях.

Драконы



Кадр из сериала «Игра престолов»

Драконы — одни из самых популярных мифологических существ: о них сочиняли сказки и предания во многих культурах, от Америки до Европы, от Индии до Китая. Непонятно, когда именно появились первые истории об этих ящерах, но огромные летающие змеи были описаны еще в эпоху древних греков и шумеров.

Но если в древнем мире дракон мог считаться полезным и добрым созданием, то христианство однозначно ассоциировало его с сатаной. К примеру, в описании морского чудища Левиафана упоминается, что «из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас». И, конечно, здесь можно вспомнить известную историю про Святого Георгия, убившего сатану в виде дракона.

Некоторые ученые полагают, что умение драконов дышать огнем основано на христианских представлениях об адском пламени (здесь характерен пример картин Иеронима Босха): то есть если дракон сатанинское порождение, то логично, что он умеет плеваться огнем.

Фольклористка Кэрол Роуз писала в своей книге «Гиганты, монстры и драконы: энциклопедия фольклора, легенды и мифа», что драконы вобрали в себя черты многих других зверей, например голову слона в Индии, облик льва или хищной птицы на Ближнем Востоке или же голову рептилий.

Скорее всего, вера в драконов была основана не только на рассказах о крокодилах, обитающих в жарких странах, и других экзотических животных, но и на находках гигантских костей, которые иногда выкапывали в разных местах по всему миру. О доисторических ящерах тогда никто не знал, так что драконы казались логичным объяснением.

Русалки и «Пираты Карибского моря»



Фото: Allie Smith / Unsplash

Христофор Колумб писал в бортовом журнале, что во время плавания в 1492—1493 годах он увидел трех русалок у побережья Гвианы. В корабельном журнале английского мореплавателя Генри Гудзона, который он вел во время плавания у берегов Нового Света, есть запись о том, что два его матроса, Томас Хилс и Роберт Райнар, 15 июня 1608 года увидели «морскую деву», причем у нее была «грудь и спина как у женщины», длинные черные волосы, а еще хвост как у дельфина. И капитан английского флота Ричард Уитбурн писал в своих мемуарах, что в 1610 году впервые встретил странное существо в гавани Святого Иоанна в Ньюфаундленде. Существо обладало пропорциональным и красивым женским лицом, на его голове было множество синих полос, похожих на волосы. Верхняя часть была человеческая, а вот нижнюю Уитбурн не видел. Существо вело себя достаточно дружелюбно. Когда оно попыталось влезть в лодку к матросам, его ударили по голове веслом, с тех пор оно наблюдало за людьми издали.

На самом деле у нас нет никаких доказательств, что в глубинах океана действительно обитают полулюди-полурыбы. Скорее всего, в описанных случаях фигурировали вполне реальные морские обитатели — дюгони или ламантины (морские коровы) из семейства сирен (Sirenia). Они получили это название как раз потому, что по какой-то причине показались морякам привлекательными женщинами.

Истории про морских обитательниц встречаются как в шумерском и аккадском, так и славянском и европейском фольклоре. Причем описания разнятся: если в античной Греции это были сирены — то ли рыбы, то ли птицы, то у наших предков русалкой считалась девушка, утопившаяся от несчастной любви. Есть и совсем странные истории, вроде того, что в 1600-х годах в Голландии якобы поймали русалку, которая была ранена и приплыла через дамбу. После своего выздоровления она выучилась голландскому языку, стала помогать по хозяйству и даже приняла католичество.

Довольно сложно сказать, откуда взялась идея, будто в морях и океанах обитает целая цивилизация — может, в этом виноваты дельфины и ламантины; жуткие глубоководные рыбы, которых иногда выносило на берег, или же сила человеческого воображения. Так, в 1981 году канадские ученые В. Лен и И. Шредер попытались объяснить описанные в средневековых скандинавских рукописях сообщения о наблюдении морских дев сильно искаженными в результате преломления света в атмосфере изображениями морских зверей.

Но на мифе о русалках не раз пытались заработать. Так, цирк Барнума показывал «русалку с островов Фиджи», которая на самом деле состояла из туловища и головы небольшой обезьяны и задней части туловища крупной рыбы. Вся эта конструкция вдобавок была покрыта папье-маше.

Последняя из известных мистификаций была обнаружила в 2014-м. Пять лет назад в Сети была популярна фотография «русалки», которую выбросило на берег в штате Веракрус, Мексика.



«Русалка» из Мексики. Источник: latintimes.com

В итоге оказалось , что это реквизит, изготовленный к фильму «Пираты Карибского моря». Правда, неясно, то ли это была оплошность реквизитора, то ли вирусная реклама киноленты.