Военное командование США отчиталось, что сани Санта-Клауса покинули Северный полюс









В сообщении говорится, что радары Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружили сани Санты утром 24 декабря, вскоре после того, как она начал свое путешествие.





Santa NORAD . Согласно счетчику на сайте, подарки от Санты уже получили более 480 млн детей. Первые остановки он сделал на востоке России и в Азии, в канун Рождества. Любой желающий может отследить маршрут Санты на официальном трекере. Согласно счетчику на сайте, подарки от Санты уже получили более 480 млн детей.





"Его волшебное путешествие по миру началось", – говорится в сообщении организации, которая следит за передвижениями Санта-Клауса более 60 лет.





В организации утверждают, что используют инфракрасные датчики, чтобы следить за сиянием носа у оленя Рудольфа, что позволяет точно определить местоположение его саней. Военные добавляют, что отслеживание Санта-Клауса все же является их "дополнительно миссией", а защита воздушного пространства Северной Америки остается "главным приоритетом" NORAD.





Ежегодная миссия агентства началась с опечатки в рекламном объявлении, которое заказал магазин Sears в Колорадо-Спрингс в 1955 году. Рождественское объявление должно было рекламировать горячую линию Санты. Но в номере телефона была допущена ошибка.





Вместо этого, издание напечатало телефон полковника NORAD Гарри Шупа, который был вынужден всю ночь принимать звонки от детей. Вместо того, чтобы сообщить ребятне о том, что они ошиблись номером, полковник решил подыграть. Шуп сообщил, что он не Санта-Клаус, но может отследить его на радаре. Так, полковник и его команда провели остаток ночи, рассказывая подробности о местонахождении Санты.