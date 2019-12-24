Как приобрести красную икру и не разочароваться

zviazda.by Предложили икру форели из Карелии по 115 рублей за килограмм и икру кеты из Сахалина за 120 рублей, расфасованную по 250 граммов в пластиковые контейнеры, пишет





Соседи оживились: хочется же полакомиться икрой на Новый год и Рождество. На фото икра выглядела очень аппетитно, но когда приобрели контейнер икры форели на пробу, то оказалось, что она не очень качественная. Икра была больше похожа... на паштет — целых икринок процентов десять. Те, кто приобрел, были разочарованы, мол, вкусно, конечно, но такое на стол не подашь. Мне тоже захотелось приобрести икру, но, чтобы не быть обманутой, решила подготовиться к покупке.









Такую икру обещали...









А такую предложили.





Первое, о чем я узнала, — сейчас бессмысленно обманывать покупателя, предлагая альгиновую икру (это икра из морских водорослей) вместо естественной. Она на вкус вообще не похожа на настоящую. Возможно, на такой обман может попасться человек, который ни разу в своей жизни не пробовал этот продукт. Мне даже не удалось обмануть своих детей: они быстро меня «раскусили» и пристыдили. Мои предположения подтвердила начальник Республиканского контрольно-испытательного комплекса по качеству и безопасности продуктов питания РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат сельскохозяйственных наук Ирина ПОЧИЦКАЯ:





— Поскольку икра является дорогостоящим деликатесом и ее приобретают перед праздниками, то и пик обращений в нашу лабораторию приходится примерно на этот период. И в самом деле чаще всего претензии связаны не с «подлинностью» икры, а с качеством.





Мои соседи насмотрелись роликов на «Ютубе», где давали несколько советов, как проверить икру на «натуральность», и тоже решили попробовать узнать. Для этого необходимо было опустить несколько икринок на ложке в горячую воду, и если на ней появился мутный беловатый оттенок, то, мол, икра настоящая. Но меня этот тест не убедил. Такую реакцию дает белок, который содержится в красной икре. Но некоторые недобросовестные производители могут добавить в настоящую икру альгиновую и немножко яичного белка, тогда этот тест вряд ли обнаружит обман. Сегодня производители могут подделать не только цвет икры, но даже так называемые ячейки (зародыши) на каждой икринке. Так, например, у икры из рыбьего жира также есть «глазки», очень похожие на настоящие. Икринки из того же рыбьего жира разжать также легко, как и натуральные, правда, с распространенной альгиновой икрой это сделать сразу не получится.





— Согласно техническим условиям икру разделяют на первый и второй сорта, — помогает разобраться Ирина Почицкая. — Идеальная красная икра должна соответствовать требованиям ГОСТ 18173. Она имеет следующие характеристики: по внешнему виду икра должна быть одного вида рыб. Икринки чистые, однородные по цвету, без пленок и сгустков крови. По консистенции и состоянию — икринки упругие, с легкой влажной или сухой поверхностью, рассыпчатые — должны отделяться друг от друга. На запах и вкус похожи на свежую икру данного вида, без чужеродного запаха и вкуса. Для второго сорта икры допускается наличие слабых влажных икринок.





Кстати, икра красная может принадлежать разным видам рыб, и каждая из них имеет некоторые отличия. Например, самая распространенная в магазинах — икра горбуши. Она чаще всего встречается в продаже. У нее универсальный вкус, знакомый почти каждому, ярко-оранжевый цвет и среднего размера икринки с тонкой оболочкой. Крупные икринки горбуши свидетельствуют о низком качестве продукта. Это перезрелая икра с толстой оболочкой.





Икра форели тоже не считается дефицитом. Икринки у этой рыбы мелкие и часто имеют вид слипшихся, поэтому нередко используются при украшении канапе и бутербродов. Цвет варьируется от темно-желтого до багрового. Во вкусе присутствует заметная горчинка.





Икра кеты среди других считается деликатесом и по праву является одним из эталонов вкуса зернистости продукта. Икра этой рыбы имеет крупный размер, светло-оранжевый насыщенный цвет и нежный сливочный вкус. Отличительной особенностью икры кеты является эффект таяния во рту из-за тонкой оболочки, которая лопается при легком нажатии на нее языком. Вкус универсальный, без горчинки и рыбного запаха.









А вот икру нерки может оценить только настоящий ценитель из-за достаточно насыщенного пикантного вкуса с очень уловимой горчинкой. Икринки мелкие, похожие на икру форели, однако имеют более насыщенный красный цвет.





Икра серебристого лосося (кижуча) имеет достаточно мелкую структуру и горьковатый привкус, чаще всего темно-красная. Однако, благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, икру кижуча считают наиболее полезной. Правда, серебристый лосось не добывается в промышленных масштабах, поэтому считается ценной рыбой.





Есть еще икра чавычи, или королевского лосося, самого редкого представителя этого семейства рыб. Икра рыбы крупная и нежная на вкус с едва заметной горчинкой. Структура икры однородная, икринки не слипшиеся и легко отделяются друг от друга.





Обычно добросовестные производители указывают, чья икра использовалась при производстве. Даже на том же пластиковом контейнере, который приобрели мои соседи, это было указано. Но, чтобы не обмануться и не найти некачественную икру, Ирина Почицкая советует приобретать ее только в магазинах, имеющих сертификаты и разрешение на торговлю.









— Покупая икру из рук, потребитель не застрахован от фальсифицированного товара, — говорит специалист. — Приобретая икру, прежде всего стоит обратить внимание на стоимость продукта. Дешевая икра может быть некачественная или ненастоящая. Необходимо изучить информацию на банке или этикетке. Должны быть указаны название, производитель, ГОСТ или ТУ на продукцию, дата изготовления или упаковки, условия хранения, срок годности, код завода-изготовителя, состав продукта. Согласно ГОСТ 18173, производители также обязаны нанести дополнительную маркировку с указанием вида рыбы, из которой изготовлена икра, а для икры, фасованной из бочек, должна быть указана дата изготовления бочечной икры.





Я решила не рисковать и не покупать икру через нашу соседскую группу в «Вайбере». Тем более что сегодня часто можно найти деликатес со скидкой в магазинах. Думаю, это не люкс будет, но все же и не икорный паштет.



