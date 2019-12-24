ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лебедько назвал невыполненную клятву Лукашенко

25.12.2019 09:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В программе «#Бурбалкi» Анатолий Лебедько отметил, что китайский кредит на погашение внешнего долга оформляется в ситуации прессинга со стороны Кремля.

— Если бы не этот кредит, который берет Лукашенко, а отдают все белорусы, было бы очень сложно. Китай в данном случае говорит о том, что выстраивает отношения с Беларусью не через Путина, а напрямую.

В то же время Лебедько припомнил главе Беларуси его клятву.

— Мы дали себе клятву — я не говорил об этом раньше и думал вообще не говорить, но коль затронули тему – мы за пять лет решим проблему долгов. И в течение пяти лет мы планируем, рассчитавшись по долгам, никогда не заимствовать, обходиться без заимствований, — обещал Александр Лукашенко в августе 2015 года.

Экономист Ярослав Романчук привел статистику: проценты платежей по государственному долгу в 2008 году составляли 180 млн долларов, в 2018 году — больше миллиарда.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе «#Бурбалкi» Анатолий Лебедько отметил, что китайский кредит на погашение внешнего долга оформляется в ситуации прессинга со стороны Кремля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Взгляните, как красивые белоруски занимаются рождественской йогой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика