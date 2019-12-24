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Сериал "Ведьмак" стал самым рейтинговым проектом Netflix

25.12.2019 09:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Похоже телеканал Netflix не промахнулся с телеадаптацией нашумевших романов польского писателя Анджея Сапковского про ведьмака Геральта из Ривии. Проект на данный момент занимает верхушку рейтинга сайта IMDb. Об этом пишет Daily Mail.



Шоу вышло с рейтингом 8,9/10, что изначально сделало его самым популярным проектом Netflix на портале, но с тех пор оценка опустилась до 8,8.

Несмотря на падение, он входит в число тяжеловесов, поскольку такие шоу, как "Черное зеркало", "Наркос" и "Карточный домик", имеют такой же рейтинг.

Восьмисерийная телесага уже получила противоречивые отзывы. Особенно от поклонников этой вселенной, которые успели прочесть книги, поиграть в игры и даже посмотреть польский сериал, снятый в 2001 году. В нем роль Геральта исполнил Михал Жебровски.

Премьера состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон выйдет в 2021 году. В ноябре 2019 года шоураннер проекта заявил, что запланированы семь сезонов сериала. Главную роль исполнил британец Генри Кавилл.
 
 
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Похоже телеканал Netflix не промахнулся с телеадаптацией нашумевших романов польского писателя Анджея Сапковского про ведьмака Геральта из Ривии. Проект на данный...
 
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