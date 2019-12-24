ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мингорсовет принял дефицитный бюджет на 2020 год

25.12.2019 09:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Депутаты Минского городского Совета на сессии утвердили дефицитный бюджет города на 2020 год.

За основу взят базовый сценарий социально-экономического развития. Бюджет сформирован по доходам в размере Br5 млрд 286 млн, по расходам - Br5 млрд 626 млн. Дефицит составит Br340 млн., передает БелТА.

Увеличены затраты на выплату зарплат, расходы по отраслям здравоохранения и образования, на капитальный и текущий ремонт (на эти цели предусмотрено более 30% финансирования отрасли ЖКХ), проведение социальной политики.

Будет продолжена программа по замене лифтового оборудования, обновлению пассажирского состава, строительство метро.

Депутаты также утвердили инвестиционную программу Минска на 2020 год, в которую включены 398 объектов. Общий объем средств инвестпрограммы - около Br900 млн.

В стадии строительства находятся 120 проектов, предусмотрено проектирование 278 объектов. Получателями средств определены 24 организации-заказчика.

На строительство 3-й линии метро планируется направить Br239 млн.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутаты Минского городского Совета на сессии утвердили дефицитный бюджет города на 2020 год.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жертвуют сотни тысяч долларов детям. После этих историй вы зауважаете спортсменов еще больше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика