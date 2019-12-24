Основатель Uber покинет совет директоров компании

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Основатель и бывший генеральный директор Uber Трэвис Каланик уйдет из совета директоров компании. Об этом 24 декабря сообщили Axios в Uber.





Изданию рассказали, что Каланик уже продал всю свою долю в компании.





Сам основатель объяснил, что "настал подходящий момент", чтобы сосредоточиться на филантропии и его нынешнем бизнесе (вероятно, речь идет о файлообменном ресурсе Red Swoosh).





43-летний Каланик заявил, что гордится "всем, чего добился Uber", и будет "болеть" за компанию.





С должности гендиректора Uber Каланик ушел в 2017 году, оставшись в совете директоров компании.





Uber – сетевая транспортная компания, которая предоставляет в мире услуги автомобилями, подводными лодками, авиацией.



