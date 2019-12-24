В Полоцком районе BMW с компанией молодых людей врезалась в дерево - погиб 17-летний пассажир

Источник материала: Tut.by

ДТП произошло утром 25 декабря на автодороге «Витебск-Полоцк-граница Латвии», сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: Следственный комитет Беларуси

По предварительным данным, в автомобиле BMW ехала компания молодых людей — два парня и две девушки. На 117 километре водитель не справился с управлением и съехал в кювет — машина врезалась в дерево.

В ДТП 17-летний пассажир погиб на месте происшествия, а водитель и два пассажира получили телесные повреждения. Они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.