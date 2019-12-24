|
В Полоцком районе BMW с компанией молодых людей врезалась в дерево - погиб 17-летний пассажир
Источник материала: Tut.by
ДТП произошло утром 25 декабря на автодороге «Витебск-Полоцк-граница Латвии»,
По предварительным данным, в автомобиле BMW ехала компания молодых людей — два парня и две девушки. На 117 километре водитель не справился с управлением и съехал в кювет — машина врезалась в дерево.
В ДТП 17-летний пассажир погиб на месте происшествия, а водитель и два пассажира получили телесные повреждения. Они госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ДТП 17-летний пассажир погиб на месте происшествия, а водитель и два пассажира получили телесные повреждения. Они госпитализированы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)