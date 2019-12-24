Си Цзиньпин хочет переписать Библию, чтобы адаптировать ее к линии коммунистической партии













"(...) Необходимо провести всестороннюю оценку существующих переводов религиозной классики. Там, где содержание оказывается несоответствующим, необходимо внести поправки и заново перевести эти тексты", - говорится в опубликованном на китайском языке официальным агентством "Синьхуа" отчете симпозиума от 6 ноября, где председательствовал Ван Ян, один из семи членов постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, являющегося "святая святых" режима, - говорится в статье. "Это собрание свидетельствует о том, что контроль над религиями станет еще более жестким", - считает Рен Яньли, научный сотрудник Китайской академии социальных наук, государственного исследовательского центра в Пекине.





"На собрание вызвали представителей основных культов в Китае с тем, чтобы способствовать выполнению решений 4-го пленума партии, состоявшегося в конце октября в Пекине и постановившего усилить ее идеологическое господство над обществом ради амбиций по укреплению контрмодели, служащей противовесом западной демократии, - отмечает автор статьи. - В разговоре со своими собеседниками в традиционных головных уборах или этнических одеяниях Ван, держась как важная персона, подчеркнул "фундаментальную важность интерпретации доктрин и религиозных правил" с целью "постепенного формирования религиозно-идеологической системы с китайскими характеристиками".





"(...) Подобное предписание видоизменить доктрину знаменует собой новый порог в стремлении президента Си Цзиньпина подавить любые взгляды, представляющие собой альтернативу точке зрения партии. После прихода к власти в 2013 году Си настаивал на усилении "патриотизма" верующих, теперь же во время своего второго срока в качестве главы второй мировой державы он взялся за идейное содержание", - указывает журналист. "Желание подправить Библию - это только начало", - считает Рен.





"Шаг за шагом, это проявляется в поднятии красных флагов в храмах или в установке пропагандистских плакатов в мечетях, как это было в Нинся-Хуэйском автономном районе, - пишет Le Figaro. - Недавно портрет Си Цзиньпина даже заменил Деву Марию и Младенца в католической церкви в Цзяне, в провинции Цзянси, как сообщает неправительственная организация Bitter Winter, которая борется за свободу вероисповедания во всем мире."





"(...) Коммунистический режим - это секта, и он воспринимает тибетский буддизм, католицизм или ислам как конкур ующие идеологии. Усиление контроля над религиями на самом деле выдает страх при виде того, как ускользает контроль над обществом", - отмечает независимый историк из китайской столицы Чжан Лифань, который также находится под наблюдением.









"(...) Это новое наступление обещает стать проверкой способности партии вторгаться в самое сердце китайского общества в соответствии с курсом, установленным Съездом, во все более напряженном международном и экономическом контексте, который характеризуется стратегическим противостоянием с Америкой Дональда Трампа", - комментирует Фалетти.





"(...) Усиление контроля над религиями может оказаться контрпродуктивным, что показали прошедшие десятилетия. Власть существует для управления страной, экономикой, обществом, но не вероубеждениями. Похоже, некоторые лидеры этого не понимают", - полагает эксперт правительственного исследовательского центра Рен Яньли. Однако битва за переработку текста Евангелия уже началась", - резюмирует Le Figaro.