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Ограничили в переписке и бросили в ШИЗО документ

25.12.2019 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Активист анархического движения Никита Емельянов в течение двух месяцев находится в СИЗО. Почти сразу его ограничили в возможности переписки: соратники присылали ему десятки писем, но "ни одно из них не дошло и не вышло".





"Мы всегда присылали заказные письма, и могли отслеживать через Белпочту, что письма до него доходили", – рассказал активист Вячеслав Косинеров.

Никита Емельянов, зная, что переписка к нему не попадает, выразил несогласие: в одном из своих писем нарисовал сотрудника СИЗО и украсил его "какими-то буквами". В результате с попал в ШИЗО.

Активисты пытались писать жалобы в Прокуратуру и Департамент исполнения наказаний, чтобы узнать, почему их письма не доходят. Сначала им отвечали просто: "Вы ничего не пишете". Потом – в более сложной формулировке: так как активисты не являются представителями заявителя (Никиты Емельянова), то им якобы можно и не отвечать. 

Юрист ПЦ "Весна" Павел Сапелко считает, что это бессмысленная отписка. Действительно, одним из процессуальных действий, которое может применяться в ходе расследования уголовного дела, может являться наложение ареста на почтовые отправления, их осмотр и изъятие. Но Павел Сапелко уточняет:

"Надо заметить, что права заключенных (независимо от того, это осужденные или те, кто находятся в следственном изоляторе до суда), настолько хрупки и ограниченны, что иногда не понимаешь, когда здесь речь идет о правомерном ограничении, а когда о произволе со стороны администрации места содержания. И конечно же для понимания того, есть ли здесь нарушения или нет, необходимо в первую очередь обращаться в уполномоченные органы (в ту же прокуратуру, департамент исполнения наказания) и оценивать результаты их ответов. Но если даются такие бессодержательные отписки [как в случае с ответом из Департамента], то сделать здесь выводы невозможно".
 
 
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Активист анархического движения Никита Емельянов в течение двух месяцев находится в СИЗО. Почти сразу его ограничили в возможности переписки: соратники присылали...
 
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