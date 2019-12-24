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Дозаправку истребителей МиГ-31БМ и Су-34 показали глазами пилота
Источник материала: Tut.by
Телеканал «Звезда»
Отмечается, что дозаправка проходила на высоте от двух до шести тысяч метров при скорости около 600 км/ч.
К полетам привлекли летчиков авиабаз Шагол и Канск на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и Су-34. Они произвели сближение с топливозаправщиком Ил-78, совершили подход и контакт с конусом-датчиком.
Все эти элементы выполнялись поодиночке. К танкеру экипажи подходили по очереди, в заранее установленное время.
Дозаправка топливом в воздухе необходима для увеличения радиуса действия самолетов, поскольку оперативно-тактическая авиация ЦВО отвечает за противовоздушную оборону промышленных, административных и военных объектов Поволжья, Урала и Сибири.
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Дозаправка проходила на высоте от двух до шести тысяч метров при скорости около 600 км/ч.
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