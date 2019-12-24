﻿ Дозаправку истребителей МиГ-31БМ и Су-34 показали глазами пилота. 21.by
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Дозаправку истребителей МиГ-31БМ и Су-34 показали глазами пилота

25.12.2019 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телеканал «Звезда» опубликовал видео дозаправки МиГ-31БМ и Су-34 глазами пилота. Ролик был снят в небе над Челябинской областью.

Отмечается, что дозаправка проходила на высоте от двух до шести тысяч метров при скорости около 600 км/ч.

К полетам привлекли летчиков авиабаз Шагол и Канск на истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ и Су-34. Они произвели сближение с топливозаправщиком Ил-78, совершили подход и контакт с конусом-датчиком.

Все эти элементы выполнялись поодиночке. К танкеру экипажи подходили по очереди, в заранее установленное время.

Дозаправка топливом в воздухе необходима для увеличения радиуса действия самолетов, поскольку оперативно-тактическая авиация ЦВО отвечает за противовоздушную оборону промышленных, административных и военных объектов Поволжья, Урала и Сибири.

 
 
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Дозаправка проходила на высоте от двух до шести тысяч метров при скорости около 600 км/ч.
 
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