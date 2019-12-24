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Логистический центр “сэкономил” на зарплатах работников более 80 тысяч рублей

25.12.2019 12:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В знак протеста около 20 работников «Озерцо-логистик» накануне нового года намерены выйти из состава официального профсоюза, действующего на предприятии.

Логистический центр “сэкономил” на зарплатах работников более 80 тысяч рублей

«Экономия» на сотрудниках


По подсчетам работников, администрация предприятия не доплатила своим сотрудникам надбавку за профмастерство и сложность работы на общую сумму свыше 80 тысяч рублей.

Ситуация с невыплатой работникам ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» надбавок, которые составляют около 70-100% оклада, усугубляется, особенно на фоне новогодних праздников.

В августе 2019 года работники ОАО “Торгово-логистический центр Озерцо-логистик” лишены надбавок, которые составляют 70-100% оклада. Сотрудники “Озерцо-логистик” потребовали разъяснений в Министерстве труда и официальных профсоюзах, которые обнаружили недостатки в коллективном договоре; профсоюзы предложили нанимателю свои рекомендации по исправлению ситуации, однако к ним никто не прислушался.

Переговоры по новому коллективному договору приостановлены: по поступившей информации, с 26 декабря директор предприятия уходит в отпуск.

На предприятии работают 184 человека, 150 из них получают надбавку за сложность и напряженность, надбавку за профессиональное мастерство. За август 2019 года после «хождений» к директору 31 сотрудник получил надбавку за профмастерство в размере 10-20%, за сложность и напряженность работы никакие выплаты не производились.

По имеющимся данным за 2018 год и до августа 2019 года, у рабочих надбавки достигали 70-90%, у заместителей, заведующих и остального персонала — 80-120%, у некоторых и выше. В сентябре 2019 года надбавки у кладовщиков составили 20-25%, в октябре — 45-50%, в ноябре — 50-55%. У остальных категорий работников надбавки были на 5-10% выше.

С августа по ноябрь 2019 года на каждом кладовщике 5 разряда администрация ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» сэкономила более 500 рублей.

В начале декабря, после публикаций в прессе, руководителя предприятия вызывали в Управление делами президента. Что там произошло – не известно, но только после этого вызова части работникам (не всем) выплатили 13-ую зарплату. Как оказалось… за 2018 год.

Новогодний подарок официальным профсоюзам


- К сожалению, ситуация не стабилизировалась. Мы понимаем, что зарплаты в полном объёме мы так и не увидим. Специалисты, которые на протяжении многих лет работали на предприятие, вынуждены искать новую работу. Уже хотя бы потому, что зарплата в разы уменьшилась, а работы прибавилось. Более того, с таким директором невозможно работать: у него только свое мнение, другого мнения не существует, — говорит один из р отников предприятия.

По данным praca-by.info, 24 декабря работникам «Озерцо-логистик» вручали новогодние подарки детям. «От профсоюза», то есть – от нанимателя. А рядышком, на столе, лежали несколько десятков конвертов с надписью «Сеть ювелирных магазинов». Очевидно, не для всех. Для избранных?

31 декабря около 20 работников предприятия намерены написать заявления о выходе из официального профсоюза, входящего в ФПБ. Причина одна – недоверие профсоюзам.

Хотите людьми зваться — боритесь за свои права


- Буквально 23 декабря Президент Лукашенко принимал с докладом Шеймана (Виктор Шейман – руководитель Управделами Президента. – Ред.), который отчитывался об успехах Управделами в 2019 году. Но, похоже, Шейман сказал не всю правду: директор небольшого предприятия «Озерцо-логистик» почти полгода просто не платит работникам за профмастерство. Только тот руководитель предприятия, который всячески мотивирует работников к труду, имеет уважение в коллективе, — говорит лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

–  В РУП Восточный, который тоже принадлежит Управделами Президента, людей слушать не привыкли: на 30 декабря назначен очередной суд по иску нанимателя. Инвентаризация следует за инвентаризацией, на сотрудников навешивают все новые и новые недостачи – зачем же вы издеваетесь над людьми, особенно накануне новогодних праздников? На мой взгляд, за душой у таких руководителей не осталось ничего святого. В 2019 году мы не увидели ни в стране, ни на двух конкретных предприятиях Управделами уважения к человеку труда. Скажу всем: хотите людьми зваться, всегда и везде боритесь за свои права. Пора сбросить с себя это рабское послушание и неверие в справедливость. Права просто так с неба не падают.
 
 
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В знак протеста около 20 работников «Озерцо-логистик» накануне нового года намерены выйти из состава официального профсоюза, действующего на предприятии.
 
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