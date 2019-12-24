В Лондоне открыли первый иглу-отель со стенами из пива. Их нужно облизывать!

Источник материала: KYKY

В Лондоне паб-пивоварня открыл иглу-отель под названием «Ale B&B». Его стены – это ледяные глыбы, части которых сделаны из тысячи литров замороженного пива. В сезон праздников посетителям предлагают либо приходить в отель с алкоголем в бутылках, либо – а что поделать – облизывать стены!

Иглу-отель высотой в 1,5 метра – идея компании Greene King. Так она отпраздновала запуск своего нового вида крафтового эля Ice Breaker. Он и стал главным строительным материалом для «Ale B&B».

«Сегодня в Великобритании есть множество необычных отелей типа Bed&Breakfast [тип отеля или гостиницы, которые предлагают только ночлег и завтрак – прим. KYKY], но мы никогда не видели настоящего зимнего иглу, особенно со стенами из пива», – объяснил директор Greene King Мэтт Старбак.

Всем, кто хочет прийти в отель, дают спальные мешки, грелки для рук, шарфы и перчатки, чтобы они чувствовали себя комфортно – и не отвлекались от дегустации эля (даже если предпочитают облизывать стены). Со слов Старбака, иглу-отель – идеальное место для тех клиентов, кто досиделся до закрытия паба, но не намерен вызывать такси, чтобы уехать домой.