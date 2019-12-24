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От женщины остались только кости, кого нашли год назад у трассы М8 под Оршей, милиция не знает до сих пор

25.12.2019 12:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция реконструировала облик женщины, чью личность пытаются установить больше года — ее останки обнаружили в лесу под Оршей.



Личность женщины устанавливает Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета. Сегодня официальным представителем УСК по Витебской области Оксаной Лазько был опубликован воссозданный экспертами прижизненный облик женщины.

Человеческие костные останки женского пола были обнаружены около 166 километра автодороги в лесу между деревнями Шатравино и Ставры 14 сентября 2018 года. В ноябре того же года милиция обратилась в СМИ за помощью для опознания женщины.

Она могла быть возраста от 25 до 45 лет, ростом 160-165 сантиметров. Тогда же было определено, что смерть неизвестной наступила как минимум 5 лет назад, а может и все 15 лет или даже более.

Возле костей были найдены вязаная кофта или свитер красного цвета, бюстгальтер тёмного цвета (чёрный или темносерый), черная заколка в виде «краба», оранжевая газовая зажигалка, две серьги либо иных металлических предмета бижутерии круглой формы.

При исследовании черепа эксперты обнаружили, что у женщины была коронка из металла жёлтого цвета на переднем левом первом зубе верхней челюсти с внутренней стороны, и полимерного материала белого цвета с фасеткой в форме коронки зуба на месте соответствующего при жизни второго зуба.

При реконструкции по останкам прижизненного облика, экспертам удалось наиболее достоверно отразить ширину лба, высоту и ширину носа, форму подбородка, положение рта и осей глазных щелей. В то же время губы, брови, кончик носа произведены приближено, а прическа и полнота лица выполнены условно.

За прошедший год установить личность женщины не удалось, теперь следователи просят всех, кто узнал женщину по фото (либо знавших женщину со схожими чертами), сообщить об этом в Оршанский межрайонный отдел Следственного комитета по телефону 8 0216 28 26 60 или в оперативно-дежурную службу УСК по Витебской области по телефону +37533 399 80 44 (круглосуточно).
 
 
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Милиция реконструировала облик женщины, чью личность пытаются установить больше года — ее останки обнаружили в лесу под Оршей.
 
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