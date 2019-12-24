Дождь и мокрый снег: погода в ближайшие дни радовать не будет

Источник материала: Ежедневник





В четверг, 26 декабря, в Беларуси ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, 26 декабря в Беларуси ожидается облачная погода. Временами на большей части страны пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах прогнозируется слабый туман. Ветер будет северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток составит от 1 до 6 градусов тепла.