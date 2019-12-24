Здесь будет только правда: Милевский создал канал на Youtube













Youtube "Миля" . Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский, который ныне выступает в Беларуси за брестское Динамо создал свой канал на





"Последние 15 лет многие пытались спалить и снять видео, как я зажигаю в ночных клубах. Теперь настало мое время - показать, как все происходит.





Первый видос на моем канале я записал в родном Киеве с кентом - Санычем Алиевым. Как в старые добрые времена мы прочувствовали атмосферу лучших ночных заведений столицы. Только тут Милевский и Алиев без цензуры! Здесь будет только правда", - написал в описании Милевский.





Напомним, что в настоящее время Милевский отдыхает на Бали.



