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Северинец собирает новую акцию против интеграции с Россией

25.12.2019 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец собирает новую уличную акцию. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.




Северинец назначил ее на 29 декабря. Оппозиционный политик считает, что в эти дни происходит “сдача экономической, юридической, политической независимости” Беларуси, отмечает Еврорадио.

“Согласовывают все свои дорожные карты, — пишет оппозиционный политик. — Дают три дня на подписание. Путину под елочку… Никакой интеграции с Россией!”

Павел Северинец призывает проводить уличные акции по всей стране.

Напомним, что по неофициальной информации именно 29 декабря Александр Лукашенко вновь поедет в Москву. На этот раз уже на подписание интеграционных документов. Правда, он заверил в недавнем интервью Венедиктову, что не намерен "сдавать" ничего из того, что пытается защитить оппозиция. 

Павел Северинец был лидером уличных антиинтеграционных акций протеста в Минске 7-8 и 20 декабря. На них собиралось от тысячи до двух тысяч человек. Те митинги и шествия происходили в дни, когда проходили встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина.
 
Теги: Минск
 
 
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Член оргкомитета по созданию партии БХД Павел Северинец собирает новую уличную акцию. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.
 
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