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Александр Гутор: по белорусским клубам ходит какая-то эпидемия увольнений. Уход Лички — нехорошая новость для нас
Источник материала: Партизан
Голкипер брестского "Динамо" Александр Гутор не в восторге от расставания клуба с главным тренером Марцелом Личкой.
"Видимо, по белорусским клубам ходит какая-то эпидемия увольнений. Это нехорошая новость для нас, все-таки мы с человеком прошли такой путь в борьбе за золото. Но это решение руководства, футболисты на него никак повлиять не могут", — рассказал Гутор в программе "Спорт-кадр" на канале
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Александр Гутор: по белорусским клубам ходит какая-то эпидемия увольнений. Уход Лички — нехорошая новость для нас
Голкипер брестского "Динамо" Александр Гутор не в восторге от расставания клуба с главным тренером Марцелом Личкой.
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