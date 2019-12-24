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Новый автовокзал и еще три здания в Бресте получили «Хрустальный кирпич»

25.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Четыре городских объекта, которые сдали в этом году, были отмечены в рамках престижной международной премии «Хрустальный кирпич».

Новый автовокзал и еще три здания в Бресте получили «Хрустальный кирпич»

Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Новый автовокзал и еще три здания в Бресте получили «Хрустальный кирпич»

В этом году значимую в строительных кругах награду вручали уже в 19-й раз. Приз «Хрустальный кирпич» получает организация за лучшую строительную продукцию года. Конкурс проходит в рамках мероприятий Программы Трансграничного сотрудничества, поэтому активное участие в ней принимают строители из Беларуси, Польши и Украины.

Новый автовокзал и еще три здания в Бресте получили «Хрустальный кирпич»


В этом году в конкурсе состязались 39 объектов. Пять из них расположены на территории нашей области. Четыре из этих зданий находятся в областном центре. Это здание нового автовокзала, средняя школа №11, которую открыли к первому сентября, театр кукол, ставший еще одной визитной карточкой Бреста, и пожарное депо.

Новый автовокзал и еще три здания в Бресте получили «Хрустальный кирпич»


К слову, заказчиком по трем объектам – автовокзалу, школе и пождепо – стал УКС Бреста. Как рассказал его директор Владимир Сморщек, предприятие участвует в конкурсе с 2006 года. За это время предприятие семь раз завоевывало столь высокую награду. В 2019-м году УКС стал лауреатом в восьмой раз. «Хрустального кирпича» было удостоено здание нового автовокзала. Столь высоко жюри оценило и театр кукол. Школу и депо наградили дипломами.

 
Теги: Брест
 
 
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  Четыре городских объекта, которые сдали в этом году, были отмечены в рамках престижной международной премии «Хрустальный кирпич». Автор фото: Юрий МАКАРЧУК В...
 
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