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Новый автовокзал и еще три здания в Бресте получили «Хрустальный кирпич»
25.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Четыре городских объекта, которые сдали в этом году, были отмечены в рамках престижной международной премии «Хрустальный кирпич».
Автор фото: Юрий МАКАРЧУК
В этом году значимую в строительных кругах награду вручали уже в 19-й раз. Приз «Хрустальный кирпич» получает организация за лучшую строительную продукцию года. Конкурс проходит в рамках мероприятий Программы Трансграничного сотрудничества, поэтому активное участие в ней принимают строители из Беларуси, Польши и Украины.
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Четыре городских объекта, которые сдали в этом году, были отмечены в рамках престижной международной премии «Хрустальный кирпич». Автор фото: Юрий МАКАРЧУК В...
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