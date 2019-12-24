«Стоит изменить расчеты». Эксперт о том, какие выплаты нужно отвязать от бюджета прожиточного минимума

Источник материала: Tut.by

В Украине задумались о том, чтобы больше чем в 2 раза увеличить прожиточный минимум — с 2100 до 4251 гривны (с 185,88 до 376,27 белорусского рубля). Украинские власти подсчитали, что та сумма, которая сейчас принята как прожиточный минимум, в реальности не покрывает затраты, необходимые на покупку набора продуктов, промтоваров и оплату услуг. В Беларуси БПМ тоже составляет скромную сумму, жизнь на которую целый месяц не представляется возможным. Эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Катерина Борнукова рассказала FINANCE.TUT.BY, почему нам не нужно следовать примеру соседей, что стоит изменить в расчете прожиточного минимума и какие выплаты и как нам стоит поднять.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При двукратном повышении бюджета прожиточного минимума украинское правительство хочет отвязать от нее около 150 выплат и финансовых показателей, размер которых зависит от прожиточного минимума. К нему привязаны и пенсии, и зарплаты, и пособия малообеспеченным семьям, и другие социальные выплаты, льготы, пени, штрафы. Их могут привязать к другой величине, которую будут пересматривать каждый год при принятии бюджета страны.

По мнению украинских чиновников, отвязка минимума от некоторых выплат поможет сделать другие более эффективными, к примеру, помощь малообеспеченным семьям.

Кстати, несмотря на то, что в Украине активно обсуждается повышение БПМ в два раза, пока что на следующий год в бюджет заложили рост показателя всего на 8%.

Бюджет прожиточного минимума (БПМ) не нужно путать с минимальным потребительским бюджетом (МПБ). Бюджет прожиточного минимума — это сумма, на которую можно купить набор товаров и услуг, позволяющий сохранить здоровье человека. Проще говоря, не позволит умереть с голоду. А минимальный потребительский бюджет — это расходы людей на набор товаров и услуг, которого, по мнению чиновников, достаточно для того, чтобы удовлетворить не только физиологические, но социальные и культурные потребности некого усредненного человека с поправкой на его трудоспособность, возраст и семейное положение.

В Беларуси бюджет прожиточного минимума — тоже совсем небольшая сумма, в среднем на душу населения сейчас он составляет 231,83 рубля. Его раз в квартал пересматривают исходя из индекса потребительских цен. Однако повышение в лучшем случае составляет несколько рублей (а в некоторых случаях и копеек), то есть оно незначительное. К примеру, в ноябре этого года в сравнение с августом он поднялся на 92 копейки. А за год рост составил 17,62 рубля.

Может, Беларуси тоже стоит отвязать все выплаты от БПМ и поднять его до суммы, на которую более или менее реально выжить? Ведь он больше чем в 2 раза меньше минимального потребительского бюджета, который сегодня равен 475,56 рубля для трудоспособного населения.

«Чтобы люди понимали, ради чего они будут бюрократические преграды преодолевать»

Эксперт Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Катерина Борнукова считает, что БПМ в Беларуси действительно стоит повысить, а вот зависящие от него выплаты можно не отвязывать, разве что некоторые.

— Прожиточный минимум существует для того, чтобы к нему привязывать какие-то выплаты или используется как условие получения каких-то выплат. Если от него отвязать все выплаты, тогда он будет не нужен, — поясняет Катерина Борнукова. — Тогда нужно будет под каждое пособие или вид помощи подводить какое-то хорошее обоснование и механизм расчета того, сколько нужно заплатить.

Эксперт говорит, что для вычисления БПМ есть специальная методология, однако у нас в ней есть существенный недостаток.

— Заключается он в том, что у нас достаточно подробно рассчитывается сумма на приобретение минимального набора продуктов питания да и сам набор. Но здесь еще нужно учитывать, что эта стоимость может быть очень разной в разных регионах страны. И может быть для человека со средним доходом разница в 5−10 рублей незначительная, но для бедных семей — это большие деньги, — отмечает Катерина Борнукова. — И потом к этой сумме добавляется стоимость непродовольственных товаров и услуг, которая рассчитывается как какой-то фиксированный процент от стоимости набора продуктов питания. Это значит, что БПМ увеличивается только с увеличением цен на продукты питания. А в последние годы мы видим, что услуги, в первую очередь ЖКХ, дорожают быстрее чем продовольствие. И это в бюджете не учитывается.

То есть нам нужно не отвязать выплаты, а пересчитать бюджет прожиточного минимума с учетом подорожания услуг. Это те расходы, которые семьям тяжелее всего снижать. А ведь в планах правительства и дальше повышать цены на ЖКУ, «поэтому стоит залоги расчета БПМ поменять».

По словам эксперта, на экономике повышение БПМ, даже если от него не отвязывать пособия и прочее, если и скажется, то незначительно. Потому что у нас к нему привязаны относительно небольшие выплаты.

— Самые большие наши социальные расчеты — это трудовые пенсии и пособия на детей до 3 лет, они не зависят от бюджета прожиточного минимума. К нему привязаны только социальные пенсии, которые платят тем, кто не выработал стаж, минимальная пенсия, на него ориентируются некоторые виды пособий на детей старше 3 лет и социальная адресная помощь, — перечисляет Катерина Борнукова. — Если говорить, что у нас можно было бы отвязать от прожиточного минимума, то это государственная адресная социальная помощь. БПМ — это порог ее получения. Она дается тогда, когда доходы семьи на человека были ниже прожиточного минимума в течение определенного времени. Эта помощь покрывает разницу между суммой, которая выходит на человека, и прожиточным минимумом.

Как рассказывает эксперт, средний размер этой помощи в прошлом году был 45 рублей. Очень многие семьи, которые действительно бедные, не идут за этой помощью, потому что чтоб его получить, нужно преодолеть бюрократический барьер, отмечает аналитик.

— Документально нужно подтвердить все свои доходы, пособие не дается больше чем на 6 месяцев. И если при этом человеку выплачивается всего 30−40 рублей, многие не пойдут обращаться за ним, — поясняет Катерина Борнукова. — Можно было бы выплачивать какое-то фиксированное пособие, а не покрывать разницу. Или установить хотя бы минимум, скажем, 50 рублей. Чтобы люди понимали, на что они могут претендовать и ради чего они будут все эти бюрократические преграды преодолевать. Всемирный банк рассчитывал, что на увеличение той же социальной адресной помощи нужны совсем небольшие деньги, которые не пошатнут бюджет, но помогли бы уровень бедности в стране сократить в два раза.

Напомним, от нашего бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения напрямую зависят размеры:

пособий в связи с рождением ребенка,

пособий женщинам, ставшим на учет в до 12-недельного срока беременности,

пособий на детей старше 3 лет,

пособий при одновременном воспитании детей до 3 лет и от 3 до 18 лет,

минимальных пособий по временной нетрудоспособности,

минимальных алиментов на детей,

социальных и минимальных трудовых пенсий,

финансовой помощи в погашении кредитов на жилье молодым и многодетным семьям,

пособий по уходу за инвалидом I группы или лицом, достигшим 80 лет,

субсидий безработным для начала предпринимательства, ремесленничества или агротуризма,

социальных пособий,

досрочных и дополнительных профессиональных пенсий,

индексации доходов населения в связи с инфляцией.

Кроме того, в Беларуси бюджет прожиточного минимума — основной критерий для признания человека или семьи малообеспеченными.