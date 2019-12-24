ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Встречи Путина и Лукашенко до Нового года не планируется - Песков

25.12.2019 13:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко до нового года пока не планируется, но в случае необходимости главы государств могут об этом договориться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока каких-то прикидок на этот счет нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, по итогам встречи в Санкт-Петербурге 20 декабря Путин и Лукашенко договорились при необходимости побеседовать до нового года по телефону.

"И они вполне могут принять любое решение, которое будет необходимо для продолжения работы, если это потребуется", - добавил он.

Согласно неофициальной информации, такая встреча возможна 29 декабря.  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко до нового года пока не планируется, но в случае необходимости главы государств...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый автовокзал и еще три здания в Бресте получили «Хрустальный кирпич»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика