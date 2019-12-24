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Встречи Путина и Лукашенко до Нового года не планируется - Песков
Источник материала: Партизан
Встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко до нового года пока не планируется, но в случае необходимости главы государств могут об этом договориться, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока каких-то прикидок на этот счет нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, по итогам встречи в Санкт-Петербурге 20 декабря Путин и Лукашенко договорились при необходимости побеседовать до нового года по телефону.
"И они вполне могут принять любое решение, которое будет необходимо для продолжения работы, если это потребуется", - добавил он.
Согласно неофициальной информации, такая встреча возможна 29 декабря.
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Встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко до нового года пока не планируется, но в случае необходимости главы государств...
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