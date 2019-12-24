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В Беларуси введен запрет на лов некоторых видов рыб

25.12.2019 13:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси введен запрет на лов некоторых видов рыб
БЕЛТА

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С 25 декабря 2019 года в Беларуси введен запрет на лов налима обыкновенного. Ограничения будут действовать до 28 февраля 2020 года. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Отмечается, если рыбак все же поймал данный вид рыбы в период запрета, ее нужно выпустить обратно в водоем живой. В ином случае можно получить крупный штраф – до 27 базовых величин за каждую особь.

 
 
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С 25 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года в рыболовных угодьях Беларуси будет действовать запрет на лов налима обыкновенного.
 
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