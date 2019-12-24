ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ начнет проверять на трезвость не только водителей, но и пешеходов

25.12.2019 16:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С 27 декабря по 7 января ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Трезвость – норма на дорогах!», сообщает агентство «Минск-Новости».

В этот период госавтоинспекторы сосредоточатся на выявлении грубых нарушений ПДД. Например, обратят повышенное внимание на физическое состояние водителей, чтобы выявить наличие алкоголя в организме. Не станут исключением и пешеходы-нарушители: инспекторы будут следить за тем, чтобы они были трезвы.

МВД отметило, что количество выявленных пьяных водителей в новогодние праздники вдвое большего обычного. А вот что касается пешеходов - новость странная. Пешком ходить в нетрезвом виде еще никто не запрещал. На улице подшофе желательно не лежать. Нетрезвыи нельзя садиться за рубль. Но ходить?! Это что-то новенькое. 
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 27 декабря по 7 января ГАИ проведет республиканскую профилактическую акцию «Трезвость – норма на дорогах!», сообщает агентство «Минск-Новости».
 
Новости дня
Новости разные
 
Белавиа поздравила четырёхмиллионного пассажира за год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика