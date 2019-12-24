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Кремль не согласен со словами Лукашенко о разных позициях Путина и Медведева по интеграции

25.12.2019 16:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о различии в позициях президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в отношении процесса экономической интеграции двух стран. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вышедшее накануне интервью главы Беларуси радиостанции «Эхо Москвы».


     
«Нет, здесь мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем, мы не считаем, что есть какая-то разность в заявлениях президента и председателя правительства»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. Ранее Александр Лукашенко допустил, что господин Медведев, высказываясь относительно 31-й «дорожной карты», был не в курсе позиции господина Путина по ней. В так называемой 31-й «дорожной карте» речь идет о создании наднациональных органов власти.

Кроме того, господин Песков прокомментировал слова Лукашенко о том, что Минск и Москва находятся сейчас «на этапе раздорожья». «Остаются несогласованные вопросы, что, однако, наверное, не свидетельствует о том, что мы находимся в какой-то там кризисной ситуации»,— сказал Дмитрий Песков.

Напомним, завершить согласование «дорожных карт» по экономической интеграции России и Беларуси стороны обещали к концу этой недели. Ранее соглашение планировалось подписать 8 декабря — в день 20-летнего юбилея Союзного государства. Однако, стороны не смогли договориться по ряду вопросов. Консультации проходили как на уровне премьер-министров, так и президентов. Несогласованными остаются вопросы нефти, газа и налогового маневра. 

С начала декабря в Минске прошло уже несколько акций против интеграции с Россией.
 
Теги: Минск
 
 
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В Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о различии в позициях президента России Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в...
 
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