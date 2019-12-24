Белавиа поздравила четырёхмиллионного пассажира за год

Источник материала: Аргументы и факты

На данный момент авиакомпания обслужила на 20,2% больше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года. В 2018 году авиакомпания перевезла 3 386 113 пассажиров, впервые трехмиллионного пассажира за год Белавиа перевезла 30 декабря 2017 года.

Четырехмиллионным пассажиром стала Димирова Татьяна 64 лет, проживающая в Жодино. До момента выхода на пенсию Татьяна работала медсестрой. Пассажирка каждый год несколько раз летает в Париж навещать внуков и детей. Представители авиакомпании «Белавиа» вручили победительнице сертификат на 100 000 баллов программы лояльности Белавиа Лидер. Это количество баллов позволит Татьяне совершить 4 перелета в Париж и обратно.