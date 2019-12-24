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Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега

25.12.2019 16:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Крупнейший зимний парк страны открылся в китайском Харбине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади в 600 тысяч квадратных метров расположена 21 площадка со снежными и ледяными скульптурами.

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега

Чтобы возвести этот парк, мастерам потребовалось 220 тысяч кубометров льда и снега. В 2019 году парк предложит посетителям более 20 интерактивных развлекательных программ и станет местом проведения двух международных конкурсов ледяной скульптуры.

«Харбинский мир льда и снега» был создан в 1999 году. Каждую зиму в течение примерно трех месяцев здесь проводятся разнообразные мероприятия.

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега

Зимняя сказка. Что показывают туристам в китайском Харбине на международном фестивале льда и снега

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Новости Китая. Крупнейший зимний парк страны открылся в китайском Харбине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площади в 600 тысяч квадратных метров...
 
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