Певицу Наталью Подольскую раскритиковали в Сети из-за странного наряда

Фанаты 37-летней звезды принялись бурно обсуждать платье певицы. Многие считают, что наряд совершенно не подходит Подольской. В свою очередь, короткий наряд с одним рукавом, согласно комментариям под постом, похож на платье из шторы. «Некрасивое платье», «Нелепое платье и босоножки, уродующие или не красящие стопу», «Какое-то странное платье», - написали фолловеры певицы.

Нашлись и те, кто, напротив, оценил по достоинству выбор звезды. Они оказались в восторге от образа Натальи Подольской и принялись бурно спорить с другими поклонниками в комментариях.