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Певицу Наталью Подольскую раскритиковали в Сети из-за странного наряда

25.12.2019 16:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Певицу Наталью Подольскую раскритиковали в Сети из-за странного наряда
Фото из открытых источников

Фанаты 37-летней звезды принялись бурно обсуждать платье певицы. Многие считают, что наряд совершенно не подходит Подольской. В свою очередь, короткий наряд с одним рукавом, согласно комментариям под постом, похож на платье из шторы. «Некрасивое платье», «Нелепое платье и босоножки, уродующие или не красящие стопу», «Какое-то странное платье», - написали фолловеры певицы.

Нашлись и те, кто, напротив, оценил по достоинству выбор звезды. Они оказались в восторге от образа Натальи Подольской и принялись бурно спорить с другими поклонниками в комментариях.

 
 
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Певица Наталья Подольская поделилась в Instagram несколькими снимками с праздничного концерта и вызвала гнев поклонников.
 
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