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Беларусь вошла в топ стран с дешевым скоростным безлимитным интернетом
25.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Беларусь попала в десятку стран с самым доступным безлимитным интернетом, сообщает корреспондент агентства
Такому результату предшествовало изучение цен от более 200 крупных операторов, предлагающих безлимитный домашний оптоволоконный
Беларусь заняла седьмую строчку рейтинга: здесь примерно за 13 долларов готовы предоставить доступ в Глобальную сеть со скоростью передачи данных 100 мегабит в секунду. Для сравнения: в Украине можно получить интернет всего за шесть долларов, тогда как в Мавритании придется отдать свыше 700 долларов в месяц.
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Беларусь попала в десятку стран с самым доступным безлимитным интернетом, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт...
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