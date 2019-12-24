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Беларусь вошла в топ стран с дешевым скоростным безлимитным интернетом

25.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь вошла в топ стран с дешевым скоростным безлимитным интернетом

Беларусь попала в десятку стран с самым доступным безлимитным интернетом, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Белтелерадиокомпании.

Такому результату предшествовало изучение цен от более 200 крупных операторов, предлагающих безлимитный домашний оптоволоконный интернет. География поиска самых выгодных предложений распространилась на 62 страны по всему земному шару.

Беларусь заняла седьмую строчку рейтинга: здесь примерно за 13 долларов готовы предоставить доступ в Глобальную сеть со скоростью передачи данных 100 мегабит в секунду. Для сравнения: в Украине можно получить интернет всего за шесть долларов, тогда как в Мавритании придется отдать свыше 700 долларов в месяц.

minsknews.by

 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь попала в десятку стран с самым доступным безлимитным интернетом, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт...
 
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