Беларусь вошла в топ стран с дешевым скоростным безлимитным интернетом

Источник материала: Вороновская газета





Беларусь попала в десятку стран с самым доступным безлимитным интернетом, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Белтелерадиокомпании.

Такому результату предшествовало изучение цен от более 200 крупных операторов, предлагающих безлимитный домашний оптоволоконный интернет . География поиска самых выгодных предложений распространилась на 62 страны по всему земному шару.

Беларусь заняла седьмую строчку рейтинга: здесь примерно за 13 долларов готовы предоставить доступ в Глобальную сеть со скоростью передачи данных 100 мегабит в секунду. Для сравнения: в Украине можно получить интернет всего за шесть долларов, тогда как в Мавритании придется отдать свыше 700 долларов в месяц.

minsknews.by