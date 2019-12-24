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«Дед Мороз – чемпион». Шествие новогодних персонажей состоялось в Могилёве

25.12.2019 19:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 декабря проливной дождь не помешал организаторам праздника, где главными героями стали Деды Морозы и Снегурочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящее нашествие новогодних персонажей пережил Могилев. Его участниками были сотни горожан с хорошим настроением. К тому же, около 50 участников собрал костюмированный забег «Дед Мороз – чемпион».

«Дед Мороз – чемпион». Шествие новогодних персонажей состоялось в Могилёве

«Дед Мороз – чемпион». Шествие новогодних персонажей состоялось в Могилёве

«Дед Мороз – чемпион». Шествие новогодних персонажей состоялось в Могилёве

Люди в материале: нет
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. 25 декабря проливной дождь не помешал организаторам праздника, где главными героями стали Деды Морозы и Снегурочки, сообщили в программе Новости...
 
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