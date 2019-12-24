«Дед Мороз – чемпион». Шествие новогодних персонажей состоялось в Могилёве

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 декабря проливной дождь не помешал организаторам праздника, где главными героями стали Деды Морозы и Снегурочки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Настоящее нашествие новогодних персонажей пережил Могилев. Его участниками были сотни горожан с хорошим настроением. К тому же, около 50 участников собрал костюмированный забег «Дед Мороз – чемпион».











