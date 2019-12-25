ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тима Белорусских впервые выпустил трек, записанный с другим музыкантом

26.12.2019 01:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня Тима Белорусских выпустил первую песню, которую он записал совместо с другим исполнителем. Напарником Тимофея по треку стала молодая певица «просто Лера», у которой тот же продюсер, что и у автора «Мокрых кросс». «Трек получился настоящим и очень теплым», — анонсировал минчанин.

Тима написал, что больше синглов до выхода пластинки не будет. Его второй сольный альбом «Моя кассета — твой первый диск. Сторона B» выйдет 31 января 2020 года.

Напомним, недавно музыкант дал большой сольный концерт в Минске. Репортаж — тут.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Тима Белорусских выпустил первую песню, которую он записал совместо с другим исполнителем. Напарником Тимофея по треку стала молодая певица «просто Лера»,...
 
Новости дня
Новости разные
 
За два часа - 171 нарушение. Что происходит на дорогах после того, как убрали камеры скорости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика