Тима Белорусских впервые выпустил трек, записанный с другим музыкантом

Источник материала: Tut.by

Сегодня Тима Белорусских выпустил первую песню, которую он записал совместо с другим исполнителем. Напарником Тимофея по треку стала молодая певица «просто Лера», у которой тот же продюсер, что и у автора «Мокрых кросс». «Трек получился настоящим и очень теплым», — анонсировал минчанин.

Тима написал, что больше синглов до выхода пластинки не будет. Его второй сольный альбом «Моя кассета — твой первый диск. Сторона B» выйдет 31 января 2020 года.

Напомним, недавно музыкант дал большой сольный концерт в Минске. Репортаж — тут .