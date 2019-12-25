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Тима Белорусских впервые выпустил трек, записанный с другим музыкантом
Источник материала: Tut.by
Сегодня Тима Белорусских выпустил первую песню, которую он записал совместо с другим исполнителем. Напарником Тимофея по треку стала молодая певица «просто Лера», у которой тот же продюсер, что и у автора «Мокрых кросс». «Трек получился настоящим и очень теплым», — анонсировал минчанин.
Тима написал, что больше синглов до выхода пластинки не будет. Его второй сольный альбом «Моя кассета — твой первый диск. Сторона B» выйдет 31 января 2020 года.
Напомним, недавно музыкант дал большой сольный концерт в Минске. Репортаж —
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Сегодня Тима Белорусских выпустил первую песню, которую он записал совместо с другим исполнителем. Напарником Тимофея по треку стала молодая певица «просто Лера»,...
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