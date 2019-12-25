За два часа - 171 нарушение. Что происходит на дорогах после того, как убрали камеры скорости

Источник материала: Tut.by

Недавно с белорусских дорог пропали мобильные камеры , фиксирующие превышение скорости водителями. Все дело в том, что ГАИ и владельцы дорог проводят ревизию дорожных знаков. «Ну вот, теперь все начнут гонять, ведь знают, что штрафа не будет. Значит, и аварий станет больше», — это одно самых популярных опасений, которое высказывали водители по этому поводу. AUTO.TUT.BY с помощью датчика контроля скорости проверил, что изменилось на столичных дорогах после того, как там перестали устанавливать радары.





За пару часов — 171 нарушитель скорости

Сразу оговоримся, проверить стали ли водители ездить быстрее, чувствуя безнаказанность, оказалось не так просто. Для замеров скорости транспорта нужна специальная техника, которая есть в ГАИ и СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Однако, в обеих организациях участвовать в этом эксперименте отказались. Но проверить скорость движения автомобилей нам все же удалось: нужные нам приборы оказались на одном из предприятий, где согласились нам помочь на условиях анонимности.

Замеры мы производили в выходной день, 25 декабря, в двух точках Минска: на Партизанском проспекте, 130 (возле ресторана «Шоколад») и за микрорайоном Уручье, на проспекте Независимости (возле Дворца спорта). В обоих местах мы замеряли скорость автомобилей, которые проезжали там в течение часа. Отметим, что обе точки — это прямая многополосная дорога. На проезжей части машин было меньше, чем в будний день. На улице шел дождь.

Партизанский проспект, 130

По планам ГАИ, мобильные камеры скорости должны были стоять недалеко от этого места: на Партизанском проспекте, 178 и 108. В этих местах, а также там, где остановились мы, ограничение скорости — 60 км/ч.

За час в объектив камеры скорости попали 2104 автомобиля, которые ехали в центр города и на выезд из столицы. Из этого числа 60 машин двигались с превышением скорости.





Лихачи показали такие результаты:

со скоростью от 70 до 80 км/ч ехали 48 автомобилей;

со скоростью от 81 до 90 км/ч ехали ехали 9 автомобилей;

со скоростью от 91 до 100 км/ч ехали 2 автомобиля.

Если прикинуть, что всем этим нарушителям выписали бы постановления о нарушении скоростного режима, то все вместе они заплатили бы штрафов на сумму 1275 рублей.

Проспект Независимости (недалеко от Уручья)

Именно на этом месте некоторое время стояла мобильная камера фиксации скорости СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Ограничение скорости на этом участке 80 км/ч. Автомобильный трафик здесь значительно больше, чем на Партизанском проспекте.





За час камера «увидела» 3030 автомобилей. Из них 111 ехали с превышением установленной скорости:

со скоростью от 90 до 100 км/ч ехали 87 автомобилей;

со скоростью от 101 до 110 км/ч ехали ехали 19 автомобилей;

со скоростью от 111 до 120 км/ч ехали 2 автомобиля;

со скоростью от 121 до 130 км/ч ехал 2 автомобиля;

со скоростью от 131 до 140 км/ч ехал 1 автомобиль.

Сделав нехитрые подсчеты, получаем, что эти лихачи могли бы заплатить 3047 рублей штрафов за превышение скорости.

К сожалению, у нас нет возможности сопоставить наши данные с тем, сколько нарушителей фиксировала ГАИ, когда работали камеры. Однако, по нашей информации, раньше одна камера «ловила» несколько десятков нарушителей в течение дня. Сейчас, как видим, цифры другие. И это при том, что на улице был дождь, когда водители все-таки не так гоняют.

«Лучше камеры, чем гаишники в кустах»

Исчезновение мобильных камер скорости водители оценивают по-разному. Кто-то радуется, что контроля на дорогах стало меньше, а камеры «только стригли бабло в карман государства», а на безопаснее не становилось.

«Ездить стало просто невозможно! Удовольствие от поездки сводится к выискиванию камер! Водительский стаж 33 года!», — сообщает один из автомобилистов.

«Камеры фотофиксации скорости заставляют водителя отвлекаться от дороги и следить за цифрами спидометра в этой точке, с одно стороны это дисциплина, с другой — аварийность», — считает Mixail (@mixajlolomonos).

Однако, большая часть автомобилистов считают, что камеры скорости «это гораздо лучше, чем гаишники с радарами в кустах».

«Камеры нужны там, где действительно необходимо ограничить скорость в связи с нахождением поблизости населенных пунктов и большого потока пешеходов! Но большая часть камер стоит неуместно», — сообщает в соцсетях читательница Любаша Драгун.

«Однозначно нужны, был месяц назад у вас в Беларуси и только из-за камер соблюдал скоростной режим. А стояла бы инспекция, как у нас в Украине, — дал бы денег и поехал бы под 200 км», — пишет Игорь Рыба.

«Нужны и не только на скорость, желательно ещё на проезд на красный, поезд по полосам для маршрутного транспорта и т.д. Только при таком раскладе будут соблюдать ПДД», — считает Toha (@saddevil779).

Бывший сотрудник ГАИ Сергей считает, что камеры скорости зачастую ставят не там, где они действительно нужны для безопасности, а в тех местах, где большой поток авто «и можно собирать деньги с людей». По его мнению, датчики нужны не только на больших магистральных улицах, но и в районах столицы. В качестве примера приводит улицы Громова, Брыля.

— Я не думаю, что камеры это панацея от аварий. Скорее, на первом месте невнимательность водителей, — говорит бывший гаишник. — Думаю, что сейчас, когда с дорог убрали камеры скорости, носиться водители будут больше. Может быть, даже последствия от ДТП с пострадавшими будут тяжелее, но количество аварий не увеличится.

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