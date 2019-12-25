Красавица, байкерша, инвалид. Колясочница из Гомеля после ДТП ищет возможность сама водить сына в школу

Источник материала: Tut.by

На пороге квартиры на улице Макаенка в Гомеле нас встречают бабушка Инна с внуком Мишей и красавица Симона. Кажется, что 26 лет назад не хит Кузьмина вдохновил маму назвать девочку таким редким именем, а наоборот — маэстро впечатлился ее красотой и сочинил знаменитый шлягер. В Симоне прекрасно все — от огромных лучистых глаз и длинных белокурых волос до широкой открытой улыбки. И это совсем не вяжется с инвалидной коляской, в которую легкая на подъем, жизнерадостная и активная Симона Сусло — банковский работник и мотоледи — пересела после аварии. Она случилась почти полтора года назад — в пятницу, 13-го июля 2018 года.





На шкафу в комнате пылится черный разбитый мотошлем, к комоду прислонен ортопедический ортез, на кровати и подоконнике яркие детские игрушки — желтый заяц, розовый динозаврик. Шлем Симона ни разу не брала в руки с той самой пятницы, 13-го. Тогда ее любимая Yamaha была в ремонте — и подвезти ее на своем мотоцикле вызвался знакомый. В нескольких километрах от Гомеля на закруглении дороги на щебенке мотоцикл пошел юзом и опрокинулся. Травмы получили и водитель, и Симона.





— У друга была трещина в позвоночнике, но ему повезло — быстро оправился и встал. А я до сих пор только сижу.

У Симоны диагностировали тяжелую сочетанную травму: перелом позвоночника с ушибом спинного мозга, переломы ребер, бедра, ключицы, разрыв печени.



Фото из архива Симоны

Пострадавшей девушке виновник аварии пообещал помогать финансово, но с условием — она должна отказаться от материальных претензий к нему в суде. В итоге устный договор был выполнен лишь в одностороннем порядке: Симона отказалась, а водитель — и теперь уже бывший друг — после суда из жизни Симоны исчез.



Фото из архива Симоны

«После таких травм никто не вставал на ноги»

— Я всегда была самостоятельной: закончила техникум, устроилась на работу в банк, заочно училась в политехническом университете. Мишка родился. С гражданским мужем — Мишиным папой — расстались еще до аварии. Он платит алименты. После ДТП забрал Мишку к себе — через несколько дней вернул обратно. Некогда ему… Все было круто! Жизнь только начиналась, — мысленно возвращается в жизнь «до» Симона — но усилилась боль в ноге, и девушка обхватывает ее обеими руками и перемещает в более удобное положение. — Я ноги чувствую — только двигать ими не могу. Но сейчас уже нереальный прогресс. Целый год после ДТП я не могла ничего — ни двигаться, ни сидеть.





Девушка старается говорить бодро, а мама, прислонившись к двери, снова плачет.

— Мне не сказали прямо, что не буду ходить. Но чтобы после таких травм хоть кто-то встал на ноги — таких случаев, говорили врачи, не было.

А врачей за полтора года боли и борьбы было очень много. Сначала в нейрохирургическом отделении Гомельской областной клинической больницы, потом — на реабилитации — в Аксаковщине и госпитале инвалидов Великой Отечественной войны.

— Всем им — очень благодарны, — в один голос говорят Симона и мама Инна.





«Спорт — каждый день»

Как ни парадоксально, но жизнь девушки сегодня — это сплошной спорт. Реабилитация не должна прерываться ни на день.

— Каждый день я занимаюсь по 3−4 часа. На шведской стенке, с гантелями и на специальном тренажере. Еще нужен вертикализатор — имитатор ходьбы. Может, хоть какие-то мышцы удастся восстановить? Дважды в неделю мама возит меня в бассейн.

Несмотря на то, что добраться до Дворца водных видов спорта сложно, внутри, говорит Симона, все предусмотрено для маломобильных посетителей: от отдельных кабинок до специальных поручней.





Миша в сад ходит только благодаря тому, что там работает бабушка Инна. Она отводит и забирает. Еще ходит с внуком на английский, футбол и подготовительные занятия к школе. После беды с дочкой Инне пришлось перейти на 0,5 ставки.

— А вот как нам Мишку в следующем году в школу водить? Я хочу это делать сама. Во-первых, бабушкин рабочий график неудобный для этого, во-вторых, я — мама. Почему я должна быть лишена такой возможности? — недоумевает Симона.

А ведь есть огромная проблема.





«65 кг- Симона, еще 17 — коляска. Руки болят!»

Квартира Симоны еще адаптирована для более-менее комфортного передвижения на инвалидной коляске, а вот за ее пределами — настоящее испытание.

— На крыльце есть элементы безбарьерной среды — пандус, например. Но он приспособлен только для спуска детских колясок — не для инвалидных!





Чтобы выйти из подъезда — нужен электроподъемник. С просьбой о его установке Симона как-то обратилась в Администрацию своего района. Ей ответили — нет необходимости. Но после обращения понизили бордюрный камень около подъезда, спасибо и на том.

— Но как до этого тротуара добраться, если она вниз не может сама спуститься? — возмущается мама Инна. — Я тащу коляску — а вместе с Симоной это 82 килограмма — на улицу и потом обратно в квартиру. Но уже руки болят — а если мне хуже станет? Кто поможет? Соседи, конечно, мимо не проходят — спустят и поднимут — но разве это выход? Это тупик! — снова закрывает глаза руками, чтобы скрыть слезы, Инна.





Потом женщины написали еще одно обращение в Администрацию района.

— Ответ получили в целом такой же: «Электроподъемник не относится к работам, которые выполняются из средств местного бюджета. Возможно выполнение после их выделения». Но это когда? Есть также вариант найти спонсоров. А где? — недоумевает Симона.





Вопрос из администрации района передали товариществу собственников, к которому относится дом на Макаенка. Председатель провела собрание жильцов, чтобы узнать, готовы ли они оплатить изготовление проектно-сметной документации (2−6 тыс. рублей, в зависимости от конструкции) и сам электроподъемник (около 13 тысяч), те разделились примерно поровну: треть «за», треть «против», треть «воздержались». Мама Симоны после собрания сама пошла по подъездам просить соседей не отказывать им в помощи: одни они точно ничего не смогут, а 78 собственников вместе вполне могут при искреннем желании и «потянуть».

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com