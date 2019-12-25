Как же надоело постоянно слышать о повышении цен. Неужели свершится чудо, и когда-нибудь мы услышим волшебную фразу: «Цены больше не растут»?
В. Захарко, читатель «АиФ» в Facebook
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«Когда мы услышим волшебную фразу: «Цены больше не растут»?»
26.12.2019 07:04 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Как же надоело постоянно слышать о повышении цен. Неужели свершится чудо, и когда-нибудь мы услышим волшебную фразу: «Цены больше не растут»?
В. Захарко, читатель «АиФ» в Facebook
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АиФ Как же надоело постоянно слышать о повышении цен. Неужели свершится чудо, и когда-нибудь мы услышим волшебную...
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